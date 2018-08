Le marché est magnifique

La plus colorée des façons de servir vos légumes du moment. Seul ou pour accompagner un poulet rôti, ce plat sent bon le soleil. Utilisez une grande casserole plutôt qu’un tajine pour la cuisson.

2. Dans une grande casserole, faire chauffer 2 c. à s. d’huile. Ajouter le poireau. Les oignons et l’ail. Faire revenir à feu moyen 4 minutes. Ajouter les poivrons, le fenouil et les courgettes. Faire revenir 3minutes. Ajouter les tomates et le piment. Mélanger. Saupoudrer de cumin. Saler et poivrer.