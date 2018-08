Le Tournoi Unifood-RBC au profit de la Fondation Mira

Cette année, le Tournoi Unifood-RBC a récolté plus de 315 000 $ au profit de la Fondation Mira qui est basée à Sainte-Madeleine. La mission de la Fondation Mira est de former des chiens-guides pour aveugles et des chiens d’assistance. Le partenariat de Unifood-RBC vient en aide à la Fondation Mira depuis 22 ans.

Photo courtoisie, Jym Hum

Photo courtoisie, Jym Hum

Photo courtoisie, Jym Hum

Photo courtoisie, Jym Hum

Photo courtoisie, Jym Hum