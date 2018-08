Les Twins ont le dernier mot contre les meneurs

Le voltigeur Robbie Grossman a cogné un simple de deux points en début de septième manche, mercredi, à Cleveland, et les Twins du Minnesota ont vaincu les Indians par la marque de 4-3.

Eddie Rosario a bien fait avec trois coups sûrs, dont un double. Il a poussé un coureur au marbre et touché la plaque une fois. Le receveur Willians Astudillo a claqué son premier circuit dans le baseball majeur.

Le partant Kohl Stewart a accordé trois points, six frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en quatre manches et deux tiers. Trevor May (3-0) a obtenu quatre retraits pour mériter la victoire. Le releveur Trevor Hildenberger a réalisé son cinquième sauvetage de la saison.

Melky Cabrera a totalisé deux coups sûrs et fait compter un point pour les favoris locaux, qui occupent le sommet de la section Centrale de la Ligue américaine de baseball. Cody Allen (4-6) a subi la défaite.