L’indépendance nuirait à la gestion de l’offre du lait, dit Legault

MONTMAGNY | L’indépendance du Québec nuirait à la gestion de l’offre dans le secteur laitier, a affirmé François Legault.

«S’il y a un dossier qui ne devrait pas faire vibrer la fibre indépendantiste, c’est bien la gestion de l’offre», a affirmé le chef caquiste mercredi lors d’une mêlée de presse à Montmagny à la sortie d’une visite de l’usine Planchers Mercier, à Montmagny.

M. Legault fait valoir que le Québec est un producteur net de lait et qu’il écoule ses surplus dans les autres provinces canadiennes. Un Québec indépendant se retrouverait donc à devoir négocier à la fois avec les États-Unis et le Canada. «Je vous rappelle que 50 % des vaches laitières et de la production laitière au Canada sont au Québec», a-t-il dit.

«Si demain matin le Québec est indépendant, il ne faudrait pas juste signer avec les États-Unis. Il faudrait aussi signer avec le Canada pour exporter la moitié de notre production laitière», a-t-il ajouté.

Il a ensuite lancé un avertissement à Jean-François Lisée. «S’il y a un dossier où le PQ devrait être prudent, c’est bien avec la production laitière», a-t-il dit.