L’Union distance l’Impact

En défaisant le D.C. United par la marque de 2-0, mercredi à Washington, l’Union de Philadelphie a pris une avance de six points au classement sur l’Impact de Montréal.

La troupe de Rémi Garde occupe le sixième et dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association de l'Est avec 33 points. Cela dit, cette victoire de l’Union est tout de même une bonne chose, car le D.C. United a toujours un retard de six points sur le onze montréalais.

C.J. Sapong a profité d’un retour de lancer pour marquer dans un filet désert et ainsi offrir l'avance aux siens à la 29e minute.

Fabrice-Jean Picault a complété la marque à la 61e. Après un relais précis de Sapong, il a logé le ballon dans le haut du filet.

L’Union, qui a remporté ses quatre derniers matchs, sera de nouveau en action samedi, au domicile de l'Orlando City SC. Il accueillera l’Impact deux semaines plus tard. Le club de Washington recevra pour sa part l’Atlanta United FC dimanche.