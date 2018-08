Martin Brodeur retrouve les Devils

Après avoir quitté l’organisation des Blues de St. Louis mardi, Martin Brodeur rentre au bercail. L’ancien gardien deviendra effectivement le nouveau vice-président du développement des affaires des Devils du New Jersey.

Brodeur a passé plus de 20 saisons devant le filet de la formation du New Jersey, remportant trois fois la Coupe Stanley, soit en 1995, 2000 et 2003.

Le Québécois avait ensuite fait un bref passage dans l’uniforme des Blues avant de prendre sa retraite. Il était toutefois demeuré associé avec cette équipe.

Brodeur a occupé différents postes chez les Blues, dont celui d’assistant au directeur général.