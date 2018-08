Metallica lance un nouveau whisky très «concept»

Après s’être associé avec Budweiser en 2015 pour la sortie d’une bière spéciale, Metallica annonce la mise en vente prochaine du whisky Blackened.

Dès cette semaine, les fans, de Metallica ou de whisky, pourront s’en procurer une bouteille chez certains détaillants américains ainsi que sur les sites suivants : thinkliquor.com et spiritedgifts.com.

Blackened se veut une collaboration du groupe avec le producteur de whisky Dave Pickerell.

Si son nom lui-même, Blackened, évoque la première pièce de l’album ...And Justice for All, il fait aussi référence à son procédé de fabrication.

Sur le site spécialement conçu pour promouvoir le nouveau spiritueux, on explique qu’une fois que le whisky est combiné dans les fûts de brandy noirs(noirs comme dans... blackened) pour être complété, il est soumis à la musique de Metallica par l’entremise d’un système de son spécialement conçu pour cette opération, le BLACK NOISE TM.

Ce procédé, blaster du Metallica à plein volume, provoquerait une infiltration plus profonde dans le baril, semble-t-il. Même que le baril peut aller chercher des caractéristiques supplémentaires de la saveur du bois.

Bref, les vibrations dégagées des pièces de Metallica méticuleusement choisies on le devine bien, donne un goût particulier au whiskie.

Vous pouvez d’ailleurs consulter le répertoire choisi pour la création du whiskie Blackened sur Apple music et Spotify.

Le groupe précise qu’il n’était pas question de coller «une étiquette Metallica sur un whisky médiocre qui existait déjà.» (Était-ce une référence à leur association avec Budweiser?)