Nominations partisanes: pas de passe-droit pour les «amis du PQ», promet Lisée

Un gouvernement Lisée ne placera pas «d’amis du Parti québécois» qui n’ont pas les compétences requises dans les hautes sphères de l’État québécois.

C’est du moins ce qu’il a répondu à un auditeur de CHOI Radio X mardi, dans le cadre d’une tribune téléphonique.

Le chef péquiste a promis d’instaurer une «culture de la modération» chez les mandarins de l’État. «On va être très actif là-dessus», a-t-il insisté.

Au pouvoir, le PQ ne tombera pas non plus dans les nominations partisanes, a fait valoir M. Lisée.

«Les amis du Parti libéral du Québec, je pense qu’ils ont eu leur temps et les amis du PQ, je leur dis : ‘si vous vouliez avoir une job à temps plein au PQ, il fallait se présenter aux élections parce que pour le reste, on va embaucher, on ne regardera pas... il n’y aura pas de post-it, on va embaucher des gens compétents qui ont l’intérêt du bien commun’», a-t-il soutenu.

Pendant les 18 mois du gouvernement de Pauline Marois, l’opposition libéralo-caquiste avait dénoncé haut et fort les nominations de l’ex-député péquiste Nicolas Girard à la tête de l’Agence métropolitaine de transport et de l’ancien chef du PQ André Boisclair comme délégué du Québec à New York.