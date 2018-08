OSM et Cirque Éloize: plus de 32 000 personnes émues par «Schéhérazade»

Le ciel incertain n’a pas empêché 32 400 Montréalais de tous les âges de s’extasier devant le concert «Schéhérazade» qu’ont offert l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et le Cirque Éloize sur l’Esplanade du Parc olympique, mercredi soir.

Depuis sept ans, l’OSM entame sa Virée classique – un festival d’un week-end qui vise à démocratiser la musique classique au moyen de rendez-vous diversifiés à Montréal – avec un événement grandiose aux abords du Stade olympique.

Cette année, l’ensemble de maestro Kent Nagano souhaitait souligner les 25 ans du Cirque Éloize, et c’est avec une immersion dans les contes des «Mille et une nuits» de «Schéhérazade» que l’anniversaire a été célébré.

Qui plus est, c’était également l'anniversaire de l’animateur de la soirée, Emmanuel Bilodeau, qui célébrait ses 54 ans.

Vêtu à la façon d’un prince des mille et une nuits, le comédien, aussi porte-parole de la Virée classique, faisait office de narrateur et lisait les textes de Mani Soleymanlou racontant l’histoire de la bienveillante Schéhérazade et de son sultan attentif à ses récits.

Le temps, humide, portait encore quelques traces de la pluie tombée plus tôt au début de la présentation, à 20 h, mais paraissait vouloir demeurer clément quand, vers 21 h, quelques gouttelettes sont venues troubler la quiétude de la foule. On a alors vu quelques spectateurs s’agiter mais, heureusement, plusieurs avaient prévu imperméables et parapluies pour se protéger.

La mise en scène et les chorégraphies du spectacle étaient conçues par Lydia Bouchard, qui a longtemps œuvré dans les coulisses du Cirque du Soleil, et que le public découvrira comme juge cet automne à la compétition de danse de TVA, «Révolution».

Ravissant mariage

Ils étaient 72 musiciens et neuf circassiens, mercredi, à donner corps à ce mariage aussi ravissant pour les yeux que pour les oreilles.

Au gré des neuf tableaux portés par les pièces de Dukas, Ravel, Debussy et Rimsky-Korsakov incarnées par l’OSM, les artistes du Cirque Éloize, dans des costumes sommaires, mais non moins évocateurs de marchands, princesses et génies, ont offert prouesses acrobatiques de toutes sortes, numéros de trapèze, de cerceaux, de roue Cyr et autres contorsions.

Des jeux de diabolos ont illustré la portion consacrée à «Sinbad le marin», qui a précédé un fort joli solo de clarinette.

La petite tente blanche et arrondie qui abritait instrumentistes et acrobates, symbole de la Virée classique, paraissait parfois petite pour contenir toute la majestuosité de la fresque qui se déployait sous nos yeux, mais le Stade olympique et son mât qui s’élevait derrière conféraient un effet des plus dignes à cette prestation d’un soir seulement.