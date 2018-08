Peter Guerra : vite une investigation !

Quand j’ai vu Félix Auger-Aliassime tituber vers les lignes de côté, j’ai été inquiet. Quand j’ai vu qu’on auscultait les battements de son cœur et qu’on a compris qu’il souffrait de palpitations cardiaques incontrôlables, j’ai eu peur pour lui.

Un épisode d’arythmie de ce genre, j’en ai vécu dans ma vie. Le pire est survenu sur le bord d’une piscine à Las Vegas. Et ce n’était pas le bikini des filles.

Finalement, après une batterie de tests et d’examens, les docteurs Peter Guerra et Marc Dubuc de l’Institut de cardiologie m’ont opéré. Une fulguration ou ablation selon le terme retenu. Un laser entré dans le cœur avec un ballon d’azote liquide pour brûler par le froid extrême des connexions électriques défectueuses.

Je précise que le département d’arythmie de l’Institut est un leader mondial dans le domaine. Je rencontre maintenant les docteurs plus souvent à l’aéroport qu’à leurs bureaux. On les demande comme conférenciers et experts partout sur la boule.

Deuxième épisode

Hier, j’ai demandé au docteur Guerra, maintenant chef de la médecine et de la cardiologie à l’Institut ce qu’il pensait de l’incident survenu au jeune tennisman : « Je n’étais pas sur place et je n’ai pas examiné le jeune Auger-Aliassime. Mais j’ai appris que c’était son deuxième épisode d’arythmie », a-t-il répondu.

« Chez certains, ces épisodes d’arythmie ne sont pas précédés ni suivis de symptômes. On aurait passé un électrocardiogramme à Félix dix minutes après son incident et ça n’aurait rien révélé. Mais il est évident qu’il faut au moins investiguer très sérieusement son état cardiaque », de dire le docteur Guerra.

« C’est peut-être simplement la chaleur et la déshydratation qui ont causé les incidents rapportés. Mais selon moi, il n’y a pas de risque à prendre. On a vu un joueur de basketball mourir pendant un match à cause d’une crise d’arythmie qui l’a foudroyé. Et on rapporte le cas de certains joueurs de hockey qui ont été dramatiques », de poursuivre le chirurgien.

« C’est vrai que le cœur d’un jeune joueur de tennis comme Félix est très bien entraîné. Mais il est aussi vrai qu’on le sollicite énormément. Mon conseil est clair et net : une investigation poussée pour trouver la cause de ces incidents. Et la traiter correctement. Il n’y a pas de chance à prendre », de conclure le docteur Guerra.