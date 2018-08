Quand est-ce quant?

1. Les homophones quand et quant ont des significations différentes. Quand peut être utilisé comme adverbe pour exprimer une interrogation. « Quand vous verrai-je ? » La conjonction quand signifie lorsque. Exemple : « J’irai vous voir quand je serai libre. » La locution quant avec un t final signifie « en ce qui concerne ». Exemple : « Quant à mon frère, il est en voyage. »

2. « J’ai lu dans le journal que X fait un virage à 360 degrés. J’en déduis qu’il tourne en rond », concluait récemment un lecteur, P. Laviolette. L’erreur est fréquente : on parle d’un virage à 360 degrés, un tour complet sur soi-même, alors qu’on veut dire un virage à 180 degrés. Négocier un virage à 180 degrés, au propre comme au figuré, c’est faire demi-tour, volte-face.

3. On peut partir pour la Belgique ou partir au travail, mais le verbe partir ne peut signifier créer ou démarrer. Il ne peut pas être employé avec un complément d’objet direct : on ne part pas une entreprise, on la fonde.