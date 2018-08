Réseautage : inspirez-vous de vos grands-parents

Steve Proulx - 37e AVENUE

Pour nouer des relations professionnelles solides et durables, plusieurs façons de faire du passé sont toujours valides. En matière de réseautage, qu’est-ce que les aînés auraient à transmettre aux plus jeunes ?

1. La ponctualité

Une personne âgée que j’ai connue avait l’habitude, lorsqu’elle avait rendez-vous dans un quartier qu’elle ne connaissait pas, de se déplacer jusqu’au lieu de la rencontre quelques jours avant afin de se familiariser avec la route et les places de stationnements. Le tout pour s’assurer d’arriver à l’heure prévue le jour du rendez-vous. Sans être aussi attentionnée, la jeunesse aurait intérêt à s’inspirer de la ponctualité de nos aînés.

2. L’esprit de groupe

La facilité avec laquelle les personnes âgées sont capables d’entrer en relation avec de nouvelles personnes est parfois déconcertante. Il faut les avoir vus à l’œuvre dans un tout inclus à Cuba ! Après deux jours, les couples aux cheveux gris se connaissent déjà et partagent une table au buffet du centre de villégiature. Bien des aînés apprécient – et recherchent — la compagnie. En matière de réseautage, c’est une qualité.

3. La politesse

Est-ce le résultat d’une éducation plus stricte ? Toujours est-il que les personnes plus âgées manient souvent bien le vouvoiement et n’abordent pas de nouvelles personnes comme s’ils avaient élevé les cochons ensemble. La politesse, ça n’a jamais tué personne !

4. L’art de bavarder

Lorsqu’on entame la conversation pour la première fois avec un inconnu, c’est incontournable, on doit passer par les sujets légers, parler « de la pluie et du beau temps ». Nos grands-parents n’étaient jamais à court de ces petits sujets inoffensifs qui démarrent si bien les conversations...

5. Un réseau plus restreint, mais plus solide

Nos grands-parents avaient aussi « l’esprit de village ». Leur réseau social n’était peut-être pas aussi étendu que notre liste d’amis Facebook ; en revanche, ils connaissaient très bien les gens faisant partie de leur entourage. Ils savaient que tel voisin était le fils du boulanger, qui a épousé telle cousine, etc. Ils pouvaient aussi compter sur une bonne dizaine de beaux-frères pour les aider à réparer une toiture. La leçon à en tirer : ce n’est pas le nombre de « contacts » qui fait la solidité d’un réseau, mais la solidité des liens (l’importance de la relation).

6. De l’écoute

Nos enfants aiment se confier à leurs grands-parents. Parce que ceux-ci les écoutent, sans les juger, et sans nécessairement avoir de conseils à donner. Être une oreille attentive pour quelqu’un est un art qui doit sans doute prendre plusieurs années de pratique, car les aînés sont souvent plus compétents que les jeunes dans ce domaine.

7. Une tendance à complimenter

Très souvent, lors d’activités de réseautage, on a tendance à vouloir se mettre de l’avant : on a un patron à mettre dans sa poche, on doit se vendre, on est constamment en représentation. C’est « moi, moi, moi » ! Les personnes âgées n’ont pas cette pression. Ils n’ont rien à prouver ni rien à vendre. Du coup, ils passent beaucoup de temps à souligner les succès des autres, à les complimenter. Ce faisant, ils laisseront aux autres une bien meilleure impression que celui qui aura passé la soirée à faire de l’autopromotion...