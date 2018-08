Richard Séguin rend hommage à Henry David Thoreau

Richard Séguin lancera le 7 septembre prochain l’album «Retour à Walden – Richard Séguin sur les pas de Thoreau», un hommage au philosophe et poète américain Henry David Thoreau.

Les chansons du disque raconteront toutes un pan de la vie de Thoreau dans la période allant de 1845 à 1847. Pendant ces deux années, l’artiste s’est retiré dans les bois, près de l’étang de Walden.

Les textes présenteront des personnages importants dans l’existence de Henry David Thoreau, comme John Brown, leader du mouvement abolitionniste et Lidian Emerson, son amie et confidente. On entendra aussi un être fictif, William, représentant des Africains soumis à l’esclavage, en fuite vers le Canada.

En plus de Richard Séguin, qui incarne Thoreau dans les différentes pièces, Jorane, Élage Diouf et Normand D’Amour prêtent leur voix à aux trois protagonistes sur l’opus.

Hugo Perreault et Guido Del Fabbro signent les arrangements et la réalisation de «Retour à Walden – Richard Séguin sur les pas de Thoreau». Normand Baillargeon a pour sa part écrit les mots de «Guerre et tempête», un morceau qui crée le lien entre hier et aujourd’hui.

Par voie de communiqué, mercredi, Richard Séguin a expliqué qu’il était dans la vingtaine lorsqu’il a lu pour la première fois «Walden ou La vie dans les bois», de Henry David Thoreau. «Depuis quelques années, l’envie d’écrire des chansons autour de l’univers de cet homme de Concord s’est faite de plus en plus pressante», a-t-il précisé.

L’album est déjà disponible en précommande.