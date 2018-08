Rihanna à Pointe-Calumet?

L’été n’est pas encore terminé, mais Olivier Primeau a déjà dans sa mire les artistes qu’il souhaiterait accueillir au BeachClub dans les années à venir. Le premier nom en tête de sa liste ? Rihanna. « C’est tellement un gros nom, on entre dans une autre catégorie. Mais pourquoi elle ne viendrait pas faire deux ou trois dates au Beachclub ? Je ne dis pas que ça va arriver... Mais on y travaille. Ce serait le plus gros buzz », avance le propriétaire du club extérieur, croisé au lancement de la programmation de TVA, en début de semaine.