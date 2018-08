Rimouski ou le jazz au bord de l’eau !

En cette fin de semaine de la fête du travail qui commencera sous peu, les festivals ne manquent pas. Si vous êtes montréalais, nous avons celui du Mile-End, et ne nature, la fête de la musique au Mont-Tremblant Tremblant qui souffle ses 20 ans bougies, puis dans le bas du fleuve, le Festijazz de Rimouski. Comme la température s’annonce clémente, quoi de mieux qu’un bol d’air salin combiné à des effluves de jazz. Celui que l’on surnomme le plus petit de grands festivals de jazz a musclé sa programmation au fil des ans avec des musiciens locaux, ce qui est tout à fait normal, et de grosses pointures de la scène internationale.



Stanley Clarke, Robi Botos, Martin Goyette, etc.



du Mercredi 29 août Jusqu’au 2 septembre, que ce soit en salle ou extérieur, la possibilité de se familiariser avec la note bleue est décuplée. Ce tour de table qui est loin d’être exhaustif commencera avec le bassiste Stanley Clarke, compagnon de rouet du saxophoniste ténor Stan Getz, du pianiste Horace Silver et du pianiste Chick Corea. Du jazz rock, certes, qui a bien évolué avec les époques, combinées à une rapidité d’exécution et une articulation qui fait de ce pilier, un maitre en la matière.

Dimanche 2 septembre à 19 h 30. Nous surveillerons aussi le brillant pianiste torontois Robi Botos, jeudi 30 août à 22 h.



Vendredi 31 août et samedi 1er septembre, le blues du chanteur et harmoniciste Martin Goyette



L’étoile montante du piano jazz, Jonathan Turgeon et son trio. Samedi 1er septembre



Le folk blues, du guitariste et chanteur Jordan Officer. samedi 1er septembre.



Si vous avez un peu de temps, allez faire un tour au jardin de Métis, c’est magnifique.

Pour tout savoir : www.festijazzrimouski.com