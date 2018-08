Sans emploi et atteint d'un cancer, il se bat pour être payé

Un homme de Saint-Jérôme a perdu son emploi au même moment où il apprenait qu'il est atteint d'un cancer. Il doit en plus se battre pour obtenir son assurance-emploi.

En janvier dernier, Sylvain Bouchard a dû subir une chirurgie et des traitements de chimiothérapie à l'hôpital du Sacré-Cœur pour traiter un cancer de la vessie.

Malheureusement, le 4 juillet dernier, M. Bouchard a appris que son cancer était de retour. Il a dû être opéré, de nouveau, le 15 août, pour enlever la tumeur.

Comble de malheur, le 29 juin, son emploi d'électromécanicien a été aboli. Désemparé, il a mis un mois avant de réclamer de l'assurance-emploi. Les fonctionnaires ne comprennent pas pourquoi et étudient encore son dossier.

«Se faire dire qu'on a le cancer, ça bouille pas mal dans la tête. Surtout deux fois en six mois. Je me suis retrouvé comme renfermé sur moi-même pendant un certain temps», a raconté l'homme en entrevue à TVA Nouvelles.

Les fonctionnaires de l'assurance-emploi lui disent continuellement de composer un numéro. Il téléphone souvent, mais ne parle jamais à personne.

«En aucun cas, en aucune manière vous n'êtes capable de parler à un préposé», a-t-il déploré.

Il s'est rendu au bureau de Service Canada à Saint-Eustache et a finalement réussi à parler à quelqu'un au téléphone.

«Aucune décision ne pourra être prise avant le 5 septembre parce que c'est juste le 5 septembre que je vais avoir mon papier d'arrêt de travail de mon médecin traitant», a ajouté M. Bouchard.

En plus du stress causé par la maladie et la perte de son emploi, il doit subir celui imposé par l'assurance-emploi.

«C'est une perte de temps! C'est complètement ridicule! On n'a pas d'information, on ne sait rien. Il faut toujours y aller pour avoir de l'information parce qu'on ne reçoit rien», a-t-il insisté.

TVA Nouvelles s'est rendu au bureau de son député fédéral Rhéal Fortin pour obtenir de l'aide. Le député n'y était pas, mais son attachée politique a promis d'intervenir.

Sylvain Bouchard estime que les gens qui souffrent de cancer ne sont pas une priorité pour l'assurance-emploi.