Sans mordant

Les premières minutes du match de samedi offraient pourtant des signes encourageants. À la façon dont l’Impact a amorcé la rencontre au BMO Field de Toronto, nous avions l’impression qu’il était en mesure d’en ressortir avec de précieux points au classement.

De plus, dans la semaine menant au match, nous avions l’impression que le Bleu-blanc-noir était en mesure de profiter d’une saison décevante du Toronto FC. Après son année historique l’an dernier, les blessures et une motivation entachée ont rendu la saison en cours pour le moins difficile pour les représentants de la Ville Reine.

Bref, l’Impact avait l’occasion de renfoncer les Reds et de mettre fin à leur espoir des éliminatoires. Mais c’est le tout le contraire qui est arrivé. Les Montréalais se sont dégonflés et le TFC a montré que le reste de la MLS devrait se méfier d’eux d’ici la fin de l’année. Comme l’a dit leur capitaine Michael Bradley en entrevue après la rencontre, « ils ne sont pas morts ».

Pour les spectateurs, ce n’est pas plus mal. À l’Impact, il reste un match contre les rivaux ontariens d’ici la fin du calendrier. Pour ce dernier rendez-vous, il risque d’y avoir beaucoup d’enjeux et de tension.

Les bleus à plat

Pour une raison qui m’échappe, l’Impact a manqué d’agressivité tout au long du match. Un manque d’énergie et de combativité qui semble refléter l’état d’esprit du groupe et qui s’est mesuré sur les trois buts accordés.

Tant offensivement que défensivement, Montréal a manqué d’engagement. Défensivement, les joueurs n’ont pas suivi les actions jusqu’au bout, et offensivement, c’était très, très moyen.

De plus, le manque de réaction après le premier but du TFC a été consternant. Et ça, vous pouvez en être certain, les joueurs en rouge l’ont senti. Ils ont flairé l’opportunité de mettre le match hors de portée avant la 30e minute.

À la suite d’une performance comme celle-là, nous sommes en droit de poser quelques questions. Est-ce que l’équipe est fatiguée ? J’ai de la difficulté à le croire. Est-ce que les entraînements sont trop difficiles physiquement ? Ou est-ce que les déclarations de Rémi Garde en début de saison prennent toute leur mesure dans ce match ? Puisqu’il ne croit pas que cette équipe a assez de talent, c’est pour cette raison qu’il surutilise certains joueurs.

En somme, une performance plate des hommes en bleu. Mais à bien y regarder, elle a été à l’image des dernières rencontres du Bleu-blanc-noir.

Les choix de l’entraîneur

Après le match à Toronto, plusieurs partisans ont remis en question les choix faits par Garde.

En mettant Ignacio Piatti en pointe, j’ai l’impression que l’entraîneur voulait insérer Micheal Azira pour renforcer le milieu. Après les faits, c’est facile à dire, mais il aurait peut-être été plus avisé de sortir Ken Krolicki plutôt qu’un attaquant de pointe.

Je suis persuadé que la décision n’a pas été facile à prendre. Il est difficile de ne pas jouer avec un « vrai » attaquant en pointe. L’Impact en a d’ailleurs souffert tout au long de la saison. En dépit des performances de Matteo Mancosu et Anthony Jackson-Hamel, le club est toujours dans la course aux séries. Ça, c’est un petit miracle.

En mars, Garde avait gagné son pari face à Toronto en faisant jouer Piatti devant. À ce moment, on criait au génie. Cette fois-ci, il est à l’autre bout du spectre. Comme quoi le point de vue ne dépend que du résultat. C’est la dure réalité pour les entraîneurs de métier.

Reste que, avec un attaquant moindrement productif, nous n’aurions pas à avoir cette discussion.