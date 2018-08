Sortez vos spandex et crêpez-vous les cheveux: Mötley Crüe est de retour en studio

Tout porte à croire que Vince Neil, Tommy Lee, Mick Mars et Nikki Sixx travaillent ces jours-ci sur un nouvel album.

Comme le fait remarquer Consequence of sound, le groupe avait exécuté sa dernière tournée il y a deux ans et demi. Après tout, la tournée se nommait Final tour... D’autant plus que les musiciens auraient même signé préalablement à cette série de spectacles une attestation officielle les engageant à ne plus jamais partir en tournée ensemble par la suite.

Promesses d’ivrognes? Les gars ont l’air d’être en studio à bosser sur la suite des choses.

Mötley Crüe a diffusé sur Facebook une photo de Nikki Sixx (basse) et de Tommy Lee (batterie) en studio.

Et ils n’ont pas choisi de travailler avec n’importe qui. Sur la photo en question, on peut apercevoir le célèbre producteur Bob Rock lui-même, dont on ne compte plus les collaborations. Déjà en 1989, il avait travaillé sur l’album Dr. Feelgood de Mötley Crüe.

La feuille de route de Bob Rock en tant que producteur est l’une des plus impressionnantes de l’industrie. Des exemples d’albums sur lesquels il a travaillé? Le Black album de Metallica, Slippery when wet de Bon Jovi, Permanent Vacation d’Aerosmith, Not gettin’ any de Simple Plan pour ne nommer que ceux-là.

Le batteur Tommy Lee a aussi posté sur Instagram une vidéo question de faire saliver les fans de ce groupe-phare du hair metal.

Aucune date de sortie n’est encore prévue pour ce prochain album.