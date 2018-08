Stormy Daniels peu flatteuse envers la performance au lit de Trump

L’actrice X Stormy Daniels a décoché une nouvelle flèche à l’endroit du président américain Donald Trump, plus précisément au sujet de ses performances sexuelles.

Dans une entrevue accordée au magazine Vogue publiée mardi, Stormy Daniels est questionnée afin d’obtenir des détails de la relation sexuelle alléguée avec Donald Trump.

«Combien de détails peut-on réellement donner à propos de deux minutes?», a-t-elle répondu à l'intervieweuse Amy Chozick. «Deux minutes?», a répété la journaliste. «Peut-être, et je suis généreuse», a alors renchéri Daniels.

L’actrice porno, dont le vrai nom est Stephanie Clifford, affirme avoir eu une relation hors mariage avec Donald Trump en 2006, plusieurs mois après la naissance de son plus jeune fils Baron, dont la mère est l’actuelle première dame des États-Unis Melania Trump.

La semaine dernière, l’ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a reconnu avoir versé 130 000 et 150 000 dollars, pendant la campagne de 2016, à Stormy Daniels et à Karen McDougal, une ex-playmate de Playboy. Le but: acheter leur silence «à la demande du candidat», afin d'éviter de lui «porter préjudice», selon Michael Cohen.

Contredisant le témoignage sous serment de Michael Cohen, Donald Trump a déclaré sur Fox News qu'il n'avait pris connaissance que «plus tard» des paiements versés aux deux femmes.

Évoquant plus en détail les moments qui ont mené à l’interaction avec Trump, Daniels affirme que l’homme d’affaires lui posait plusieurs questions au sujet de l’industrie des films pour adultes.

«Les questions étaient bonnes», note-t-elle.

Elle décrit également un moment où elle est sortie des toilettes pour retrouver Trump en sous-vêtements et en t-shirt.

«Il était comme “Hey...”», explique-t-elle en roulant ses yeux. «C’était du sexe entre personnes normales.»