Trois-Rivières et le goût du renouveau

Il faisait chaud samedi au centre-ville de Trois-Rivières. Les terrasses bondées de la rue des Forges, la musique lascive du festival de blues, tout le monde était souriant et a accepté de parler... de son humeur politique !

En apparence, les Trifluviens sont heureux. Et ils reconnaissent que l’économie ne va pas si mal. Mais pourtant, la grande majorité des personnes avec qui j’ai discuté ont exprimé une envie de changement.

Photo Rémi Nadeau

Un jeune couple avec trois enfants n’était pas encore complètement branché, mais ils savent pour qui ils ne voteront pas. « On a déjà voté libéral dans le passé, mais là, on souhaite du changement. » Et pourquoi pas les libéraux, ai-je demandé à la jeune femme ? « En santé, ça ne va pas du tout, autant pour les personnes âgées que l’accès aux soins, on n’est vraiment pas satisfait. »

Bonne gestion

Un jeune homme de 26 ans, lui, est déterminé à voter pour la CAQ. Péquiste dans le passé, il dit vouloir passer à autre chose parce que le PQ se rapproche « du bas-fond ».

« Pour la personnalité de Legault, il me paraît franc et direct et il est bon en économie, j’ai tendance à lui faire confiance pour la gestion », a-t-il analysé sous ses lunettes soleil.

Hésitante, sa blonde a toutefois laissé échapper « Jean-Denis, il a l’air gentil et semble bien représenter la région, mais on n’est pas satisfait des libéraux, avec les quatre années qu’on vient de passer en santé. »

Jean-Denis Girard, c’est le député libéral sortant, que l’organisation du parti a songé à « écarter ». Le sympathique planificateur financier affronte le frère de Julie Boulet, Jean, qui brigue les suffrages pour la CAQ.

Photo Rémi Nadeau

« Je vais voter Jean Boulet, il est très impliqué, il mérite d’être là et il faut du changement. C’est vrai, l’économie ne va pas si mal, mais il y a encore des choses à faire de mieux et c’est le temps de donner la chance à Legault, même si Jean-Denis a déjà été un de mes élèves », a raconté un enseignant en éclatant de rire.

Concernant l’économie, un résident me fait remarquer que bien que les statistiques ne soient pas mauvaises, des emplois plus payants, qui ont été perdus dans les pâtes et papiers et à Gentilly 2, par exemple, ont été remplacés par des emplois dans les services.

Puis, bien des électeurs sont encore indécis, comme cette femme dans la soixantaine qui n’avait pas fait son lit.

« J’attendais que l’été finisse pour m’intéresser à ça. Je suis intéressée au changement, mais je cherche aussi une certaine stabilité ; mon choix n’est pas fait », m’a-t-elle répondu en zieutant surtout les chemisiers de la vente trottoir.

Parmi tout mon échantillon, un seul m’a dit qu’il voterait pour Jean-Denis, même s’il n’a aucune sympathie pour les libéraux. Il a déjà gravi le mont Washington avec lui, pour une collecte de fonds au profit de la Fondation parrainage. « C’est un vote d’amitié ! », a lancé l’homme dans un clin d’œil.

Gros bras

J’ai trouvé que les filles ont de l’audace à Trois-Rivières. Une douzaine de véhicules ornés de drapeaux du groupe de droite La Meute ont fait le tour du centre-ville à deux reprises en klaxonnant.

Photo Rémi Nadeau

En traversant devant la caravane arrêtée à un feu rouge, trois jeunes filles ont fait un doigt d’honneur bien senti aux conducteurs à gros bas en scandant « des bums, c’est dégueulasse ! »