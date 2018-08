Un long week-end mérité avant la rentrée !

C’est la rentrée officielle... Pas si vite! On a encore quelques jours devant nous, pour profiter pleinement de la fin définitive des vacances. Pour le long congé de la fête du Travail, je vous ai déniché des activités où le bonheur de goûter est à l’honneur, partout à Montréal et ses environs. Voici donc trois sorties épicuriennes et amusantes à faire entre filles, entre gars, en amoureux ou pour toute la famille, avant le retour au bureau.

MANGER : À Montréal - Retour de la Semaine du Burger pour une 7e édition

La fièvre de la boulette s’empare de Montréal avec le retour de la Semaine du Burger! Attention, le festival gourmand à l’échelle nationale se déroule dans la métropole, jusqu’au 7 septembre prochain. Ce long week-end, les Montréalais pourront donc goûter aux burgers les plus créatifs et aux plus succulents dans plus d’une quarantaine de restaurants. Cette année, la compétition se veut féroce : qui sera couronnée le burger le plus populaire, le plus santé ou encore le plus original? Pour vous donner l’eau à la bouche, voici quelques suggestions de plats à essayer: le burger Ebi Matane avec rouleau de sushis, au Centre Sheraton. Puis, le burger au poulet de la rôtisserie Campo avec poulet mariné et enrobé de cornflakes, fromage Sao, mayo et pickles nous fait rêver et finalement, le Burger Surf & Turf avec bœuf, crevette tempura, tomate rôtie et pain aux oignons. On adore cette initiative délicieuse et abordable de Na’eem Adam et de Thierry Rassam! (Visitez le www.leburgerweek.com pour connaître tous les restaurants participants)

BOIRE : À Chambly – Festival Bières et Saveurs de Chambly

Qui a soif? L’événement incontournable en Montérégie, le Festival Bières et Saveurs est également de retour, pour le long week-end. Débutant demain jusqu’à lundi, on invite les amateurs de bières à se réunir sur le lieu historique du Fort-Chambly et à déguster les nombreux produits de microbrasseries artisanales d’ici, de vignobles, de cidrerie et plus encore. Cette année, plus de 110 exposants seront présents sur le site, ainsi que plusieurs artistes qui se donneront en spectacle (dont Karim Ouellet). Oh oui, le comédien Jeff Boudreault que l’on connaît bien pour son rôle de journaliste dans la série District 31, est le porte-parole de cette 17e édition. (2 rue du Richelieu, Chambly)

SORTIR : À Magog-Orford - La Fête des Vendanges pour les passionnés de vin et de gastronomie

Si vous êtes un passionné de gastronomie et de vin, rendez-vous à la 25e édition de la Fête des Vendanges, qui débute samedi et qui se poursuit jusqu’à la fête du Travail. C’est au cœur du décor enchanteur des Cantons-de-l’Est, sur le site de la pointe Merry du lac Memphrémagog que s’installeront plusieurs chapiteaux gourmands. Plus de 150 exposants québécois, provenant des vignerons, des cidriculteurs et des producteurs agroalimentaires vous partageront leur passion du vin et du terroir québécois. Profitez de nombreuses activités pour toute la famille dont le cirque des étoiles, le spectacle d’Andy Saint-Louis et des démonstrations culinaires. Pour les amoureux, on vous propose un souper-croisière sur le Grand Cru et l’hébergement dans le bucolique auberge Espace 4 saisons. (Pour toute la programmation et achats de billets, visitez le www.fetedesvendanges.com )