Un médecin trouve les hôpitaux inhumains

Un médecin de rue depuis les années 1960 estime que le système de santé a perdu toute humanité.

Le médecin Jean Robert aime passer du temps avec ses patients et discuter avec eux. Pas seulement de leur santé, mais de leur vie et de comment ils vont.

Il vient de faire paraître Médecin de rue, un livre où il en appelle à un retour à l’humanisme et à l’esprit communautaire dans le réseau de la santé.

« On était cité partout dans le monde comme ayant un modèle de médecine communautaire qui fonctionnait avec les CLSC. On a détruit toute une expertise avec la réforme Couillard de 2005 », a dit M. Robert.

Le gouvernement de Jean Charest, dans lequel Philippe Couillard était ministre de la Santé, avait forcé la fusion des établissements de santé en 2005, ce qui a fait disparaître les CLSC.

Maudite bureaucratie

Écrasé par la lourdeur bureaucratique et les données comptables à respecter, le personnel soignant est autant victime de ce système que les patients, selon le Dr Robert.

Et il sait de quoi il parle, lui qui a conseillé de nombreux ministres, autant au fédéral qu’au provincial. Durant 26 ans, il était considéré comme une sommité dans le domaine du VIH, alors qu’il enseignait à Paris.

Même s’il a occupé des postes importants, Jean Robert a toujours privilégié le contact avec les patients. Il soigne maintenant les patients du Centre Sida Amitié à Saint-Jérôme. « Un milieu où l’on trouve des gens aussi démunis qu’au centre-ville de Montréal », dit-il.

« On pense parfois que l’hépatite ou le VIH font moins peur en 2018, mais c’est l’inverse. La stigmatisation est plus subtile, plus sournoise, mais c’est d’autant plus blessant pour les gens atteints, qui sont continuellement rejetés, y compris par le système de santé », dit Jean Robert.

Au Centre Sida Amitié, ils sont accueillis les bras ouverts.

Ici, pas de subvention du gouvernement, alors pas de compte à lui rendre. La clinique survit grâce aux donateurs privés et aux laboratoires pharmaceutiques.

« On n’est pas là pour répondre aux besoins de l’État, mais à ceux de nos patients. Si on donne plus que 12 minutes à chacun, personne ne peut rien nous redire », dit Hugo Bissonnet, directeur.

Écouter avec son cœur et accueillir le patient dans sa globalité, c’est la médecine humaine que le Dr Robert a choisi de pratiquer.

« Ici, les gens viennent à leurs rendez-vous, poursuivent leurs traitements, et beaucoup guérissent leur hépatite. C’est ça, ma paye », dit Jean Robert.

►Médecin de rue, publié aux Éditions XYZ, est disponible en librairie depuis mercredi.