Un substitut disponible au Canada dès septembre pour contrer la pénurie d'EpiPen

OTTAWA – Un substitut des médicaments EpiPen et EpiPen Jr., utilisés dans le cas d'allergies graves, a été approuvé par Santé Canada mercredi.

L'auto-injecteur Auvi-Q, qui contient 0,3 mg d'épinéphrine, soit la même dose du même médicament que les auto-injecteurs d'EpiPen pour adulte, devrait être offert en pharmacie dès le 7 septembre en vertu d'un arrêté d'urgence signé par la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor. Les pharmacies pourront passer leurs commandes dès cette fin de semaine.

Cet arrêté, d'une durée de deux semaines, devrait être prolongé pour une année entière, afin que le produit puisse demeurer disponible en pharmacie. La version pour enfant de l'auto-injecteur Auvi-Q, qui contient une demi-dose de 0,15 mg d'épinéphrine, pourrait aussi être offerte prochainement, selon la disponibilité du produit.

La directrice générale d'Allergies alimentaires Canada, Jennifer Gerdts, s'est réjouie de la nouvelle. «Notre prochaine mesure immédiate est de veiller à ce que les patients reçoivent de l'information claire sur quand et comment ils peuvent avoir accès à ces nouveaux stocks», a-t-elle fait savoir par communiqué.

Une première

L'auto-injecteur Auvi-Q, fabriqué par Kaléo, a précédemment été homologué par l'agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (FDA).

Ce nouvel auto-injecteur deviendra la première alternative à l'EpiPen disponible au pays. D'autres produits ont déjà été homologués, mais ne sont pas disponibles à la commercialisation au Canada.

Santé Canada a précisé que Kaléo fournira des instructions en français et en anglais avec ses auto-injecteurs.

Pénurie

Le Canada fait présentement face à une pénurie du célèbre médicament destiné à traiter les cas de réaction allergique grave, en raison de problèmes de production chez Pfizer Canada. Des pénuries sont survenues en janvier, en avril et en août depuis le début de l'année.

Santé Canada s'était même retrouvé dans l'obligation d'inciter les gens disposant d'un EpiPen à le conserver au-delà de sa date de péremption et à l'utiliser au besoin, si jamais aucun autre auto-injecteur n'est disponible. «Que le produit soit périmé ou non, vous devriez vous rendre à l’hôpital le plus près dès que possible après l’administration du produit, comme il est indiqué sur l’étiquette», avait précisé l'agence fédérale à la fin juillet.

La ministre de la Santé a assuré mercredi que son ministère continue de travailler «avec des partenaires et des intervenants» pour trouver «des solutions à long terme pour nous assurer que les auto-injecteurs qui sauvent des vies soient toujours disponibles».

L’EpiPen sert à administrer en cas d’urgence une dose d’adrénaline aux patients qui risquent de faire une réaction allergique potentiellement mortelle.