Une nouvelle collaboration pour Heartstreets au Mile Ex End

Le duo féminin Heartstreets, formé d’Emma Beko et de Gab Godon, présentera pour la première fois, dimanche, sur la scène du festival Mile Ex End, sa collaboration avec la chanteuse Ariane Brunet.

Cette association prendra la forme de la chanson «Piece by Piece», premier extrait du nouvel album du groupe montréalais, à venir en 2019.

«On est vraiment excitées de présenter cette chanson, parce que c’est la première fois qu’on fait une collaboration en français», confie Gab Godon.

«La chanson a été écrite pour les jeunes, tout particulièrement. On leur dit de ne pas avoir peur de faire sa place, de laisser sa trace, de s’écouter, tout en respectant les autres», ajoute Emma Beko.

La chanson, qui sera lancée le 21 septembre, sera accompagnée d’un vidéoclip.

Rapper, chanter et créer

Bien qu’elles soient reconnues pour réaliser des refrains d’inspiration R&B et soul, pas question pour ces deux jeunes artistes de se cantonner à un seul style musical.

«On n’a pas de formule magique quand on compose une nouvelle chanson, notre style est à la fois rappé et chanté», expliquent celles qui se connaissent depuis l’école primaire.

«On a grandi avec les mêmes références musicales, on n’a donc jamais besoin de se parler pour savoir ce qui nous interpelle.»

Elles soulignent que leur collaboration avec d’autres artistes doit se faire de façon tout aussi organique et naturelle. Ç’a été le cas, entre autres, avec Ariane Brunet, qui leur a été présentée par hasard lors d’un camp d’écriture.

«Quand on aime l’énergie d’un artiste avec qui on travaille, on se laisse inspirer par son univers», précisent-elles.

Pour donner le coup d’envoi à cette collaboration, les filles d’Heartstreets ont décidé d’inviter Ariane Brunet à se joindre à elles, lors de la prestation qu’elles offriront au Festival Mile Ex End, qui se déroule sous le viaduc Rosemont-Van Horne pendant le long week-end de la fête du Travail.

Elles ont promis un spectacle intime et épuré, qui saura plaire aux nostalgiques de l’époque hip-hop des années 80.

Rire et manger

Les deux premiers jours du festival, qui en est à sa deuxième édition, mettront en valeur des dizaines d’artistes musicaux offrant des spectacles sous le viaduc, dont Hubert Lenoir, Loud, Helena Deland et CRi.

Pour le troisième et dernier jour de l’évènement, soit lundi, les organisateurs ont choisi de céder la parole à des humoristes de la relève.

«Tous les artistes qu’on retrouve dans la programmation sont des coups de cœur qu’on a découverts au cours de l’année, avoue Claude Larivée, producteur du festival. On les a choisis parce qu’ils s’adressent aux Montréalais dans leur approche.»

«Notre festival se distingue parce qu’il se veut local. Notre objectif est de mettre en valeur le talent d’ici, en offrant plusieurs genres musicaux, que ce soit anglophone ou francophone», ajoute-t-il.

Les organisateurs se sont aussi donné la mission de faire danser les papilles des festivaliers, en s’associant au chef Danny St-Pierre, qui sera sur place avec sa «luncheonette» «Mange tes légumes».

En plus de cette initiative santé, des bars éphémères et des camions de rues offriront rafraîchissements et repas durant les trois jours de l’évènement.

5 humoristes à voir au Mile Ex End

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

La deuxième édition du festival Mile Ex End se distingue par l’ajout d’une journée complète consacrée à la rigolade. Dès 13 h, lundi, une trentaine d’humoristes vont se succéder sur les deux scènes principales pour offrir des extraits de leur répertoire. Voici cinq «stand-ups» comiques à voir ou à revoir.

Sèxe Illégal (16 h)

Les deux complices de Sèxe Illégal, Paul Sèxe et Tony Légal, qui sont reconnus tant pour leurs prestations musicales qu’humoristiques, célèbrent cette année leur dixième anniversaire.

Guillaume Wagner (17 h)

L’humoriste bien connu du Québec annonçait cette semaine une tournée de rodage pour son nouveau spectacle «Du cœur au ventre», qui se tiendra du 30 août au 2 mai, un peu partout au Québec.

Adib Alkhalidey (18 h)

Celui qui a été révélé au grand public en 2013 grâce à son prix «Découverte de l’année» au Gala les Olivier travaille sans relâche - tant sur scène qu’en coulisses - depuis sa sortie de l’École nationale de l’humour.

Julien Lacroix (19 h)

En plus de roder son deuxième «one-man-show», le grand favori du dernier Gala les Olivier planche sur un long métrage, dont la sortie est prévue en janvier 2019, avec son acolyte Adib Alkhalidey.

Mehdi Bousaidan (20 h)

Celui qui est en rodage pour son premier spectacle solo, «Demain», s’ajoute aussi à la distribution de la populaire émission «Like-moi», qui reviendra à l’hiver 2019 sur les ondes de Télé-Québec.