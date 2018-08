Une réconciliation serait surprenante, selon Therrien

J’ai écouté avec grande attention Michel Therrien à sa première intervention à l’émission de Jean-Charles Lajoie. C’est que Therrien a été le coach de Max Pacioretty et qu’il a travaillé plusieurs saisons sous la direction générale de Marc Bergevin.

Autrement dit, même s’il a précisé qu’il n’avait pas parlé ni à Pacioretty ni à Bergevin, il est un de ceux à Montréal dont l’opinion est la plus pertinente.

Et Michel Therrien a été limpide. Il estime que Pacioretty va être échangé par le Canadien même s’il ne peut donner une date. Mais surtout, il a ajouté qu’il serait surpris qu’une réconciliation soit possible.

Le mot réconciliation m’a figé dans le fauteuil. Michel Therrien n’est pas un docteur en français, mais il connaît le sens du mot réconciliation. Il n’a pas parlé de négociation ou d’arrangement. Il a parlé de réconciliation.

On se réconcilie quand on a été en chicane, en guerre, en maudit. Une réconciliation, c’est personnel. C’est deux personnes qui font les pas nécessaires pour se réconcilier.

Et Michel Therrien serait très surpris d’une réconciliation. Ça dit tout.

QUI DEVRAIT SE RÉCONCILIER ?

En plus, on ne sait même pas qui doit se réconcilier avec qui. Tout indique que c’est Marc Bergevin qui tente de se débarrasser de son capitaine parce qu’il n’est plus capable de le sentir. Soit dit en passant, quand le Canadien pisse dans les oreilles « médiatiques », on réalise que le message réel vient de Bergevin.

Mais pourquoi ça irait bien avec Claude Julien ? Pourquoi et comment Max Pacioretty est-il passé de 30 à 17 buts ? Pensez-vous que Julien est satisfait de la production de Pacioretty ? Et pensez-vous que Pacio est impressionné par le coaching de Julien ? J’aime beaucoup Claude Julien, mais faut se dire les vraies affaires. Claude Julien a été amorphe et routinier avec son équipe. Plus plate que ça, tu prends du Red Bull et du Monster pour te réveiller.

Claude Julien, qu’on a connu plus dynamique à Boston, avait l’air d’un homme encore assommé par son congédiement des Bruins. Faut se rappeler qu’il n’avait pas eu une petite semaine pour se remettre les émotions en place.

RESTER DIGNE

Marc Bergevin se retrouve dans une situation intenable. Hier, dans le joyeux tournoi de golf du capitaine, il a précisé que Pacioretty serait présent à l’ouverture du camp d’entraînement.

Il va faire quoi pendant le camp ? Tenter d’échanger un compteur de 35 buts sans contrat ? Un homme qui peut être joueur autonome le 1er juillet prochain ?

Sinon, j’espère pour les fans et les fefans que Max Pacioretty va jouer avec la rage au cœur. Il va se gagner un contrat de 50 millions $ avec une équipe mieux dirigée, où on va le désirer. Et si on l’échange à la date limite, il n’y a pas une formation qui va le faire sans avoir obtenu sa signature sur un contrat...

D’au moins 50 millions $.