Une réflexion électorale et une blague sur la CAQ

[AVERTISSEMENT: ceci est un billet de blogue]

Voici une réflexion électorale matinale et une blague... en direct de la caravane des médias qui suivent le chef et la vice-chef du Parti québécois.



1) Commençons par une question qui revient constamment depuis le début de cette campagne:



Devenir parent, est-ce vivre le martyr? À écouter le débat public et les promesses des partis, c’est l’impression qu’on peut avoir. «Corvée» des lunchs, «enfer» des bouchons de circulation, «impossibilité» d’avoir une place en service de garde ou un médecin de famille, «manque» cruel de temps, etc.



Ce matin, le PQ faisait une autre annonce «pour donner davantage de temps aux familles».

En passant, le slogan libéral «Pour faciliter le vie des Québécois», semble avoir donné le ton à la campagne jusqu’à maintenant. Le coup de sonde de Léger Marketing Le Devoir et The Gazette indiquait ce matin que les répondants l’aiment à 21 %; c’est un des deux slogans les plus populaires avec le «Maintenant» caquiste.



Donc ce matin, le PQ s’engageait à améliorer le programme québécoise d’asssurance parentale.



Il reprend des éléments d’un projet de loi mort au feuilleton.



Donner des congés aux pères, permettre non pas 10 jours sur 3 ans de congés mobiles tirés du bloc du RQAP, mais 20 jours sur 5 ans. Enfin, mettre les parents «adoptants» (pourquoi pas adoptifs?) sur le même pied que les biologiques —bref, sans hormones... ni pesticides (oui, je niaise), voilà ce que propose le PQ.



Une natalité qui stagne

Sérieusement — comme disent les péquistes— ça fait au moins depuis 1989 que l’État tente, au Québec, de faire de notre société distincte «le paradis des familles».



En raison de ce constat, formol ici par l’Institut de la statistique du Québec :



«Au Québec, le nombre moyen d’enfants par femme est passé sous le seuil de remplacement des générations – de l’ordre de 2,1 enfants par femme dans les pays développés – en 1970 et a poursuivi sa décroissance jusqu’en 1987, année où il a atteint le niveau le plus faible de son histoire, soit 1,36. Il a ensuite augmenté et s’est maintenu au-dessus de 1,6 enfant par femme de 1990 à 1996, avant de chuter de nouveau jusqu’à 1,45 enfant par femme en 2000. La remontée enregistrée à la fin de la décennie 2000 a ramené la fécondité à un niveau un peu supérieur à celui du début des années 1990 et semblable à celui du milieu des années 1970.»



Ma question : mais pourquoi le taux de natalité stagne? Je sais, c’est controversé de faire le lien entre les deux. Ça peut paraître sexiste, comme certaines féministes l’ont fait comprendre au chef caquiste François Legault en lui reprochant (à tort selon moi) de ramener les bébé bonus, lundi.

En avril, l’Institut de la statistiques du Québec nous apprenait que depuis le sommet de 88 900 naissances, en 2012, le nombre de naissances a diminué chaque année. Autrement dit, depuis 20 ans, on ne cesse d’ajouter des nouvelles mesures afin d’aider les familles.



Est-ce à dire qu’on l’a fait en vain?



J’ai osé la question dans le point de presse de Jean-François Lisée et de Véronique Hivon ce matin à Nicolet, dans les locaux de Lu-Nid, une sympathique «Maison de la famille».



Mme Hivon m’a répondu qu’«au contraire», toutes ces mesures avaient ajouté au bonheur d’être parent, notamment pour les pères, qui ont redécouvert la paternité.

Jean-François Lisée a ajouté qu’il était fier d’avoir participé à la mise en place de ces mesures phares qui ont grandement amélioré la vie des parents québécois.

D’accord, d’accord, mais je reviens à ma question : pourquoi ce «bonheur» n’a pas été «contagieux» (ou attrayant), au point de faire croître durablement la courbe de fécondité du Québec?

Les deux politiciens n’ont pas vraiment répondu.



Or, il me semble évident que toute nation doit se soucier de l’évolution de sa démographie. Ce n’est pas sexiste ou non environnementaliste de le dire.

(Je parle d’environnement car j’ai souvenir qu’en 1989, l’écologiste David Suzuki avait vertement dénoncé les «bébé bonus» de Robert Bourassa en disant qu’il contribuait à encourager la surpopulation...)



Mon hypothèse à cinq sous de ce matin, rédigée dans l’autobus de campagne: c’est peut-être à force de dépeindre la vie familiale comme une suite d’emmerdes atroces.

Mais bon, il y a sûrement d’autres facteurs. Qu’en pensez-vous ?



2) NOUVEAU SLOGAN POUR LA CAQ

Avec toutes ces histoires de prêts douteux à la CAQ (après Lebouyonnec, Éric Caire), le nouveau slogan de la CAQ pourrait être «Nous sommes prêts».