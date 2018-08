Urban Outfitters lance sa propre ligne de cosmétiques et on capote

Oubliez tout ce que vous connaissiez à propos du magasin de vêtements! Urban Outfitters lance une ligne de cosmétiques et c'est déjà la gamme de produits la plus «instagrammable» du monde.

La marque s'appelle Ohii et on le prononce «Oh hiiiii» comme si on saluait notre amie dans la rue et qu’on était bien excitée.

Urban Outfitters est évidemment bien connue pour ses vêtements et ses accessoires déco, mais dans les dernières années, la marque est aussi devenue une adresse respectée pour dénicher des produits de beauté.

On y trouve des marques cool et plutôt rares comme Milk, Herbivore et Lime Crime.

Elles semblent toutes avoir quelque chose en commun: leurs emballages sont beaucoup trop beaux et donnent envie de les prendre en photos pour les mettre sur Insta!

Il était donc naturel pour Urban Outfitters de lancer leur propre gamme à leur image. En plus d'être design (fond blanc avec une typo de style machine à écrire), les produits sont dédiés à tous les types de peaux. Yas!

La première collection contient des masques, des crèmes à mains, des palettes d’ombres à paupières, des gloss et encore plus.

Les produits de beauté tourneront entre 10$ et 30$, ce qui est assez abordable!

Par contre, ce ne sont pas des produits conçus pour un look complet ou intense, mais plutôt pour compléter sa routine.

Ohii Beauty

Ohii sera disponible en ligne et en magasins dès le 10 septembre.

