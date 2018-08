Voici LA couleur sur laquelle toutes les vedettes capotent pour la rentrée

S’il y a une couleur qu’on ne croyait pas revoir de sitôt, c’est sans aucun doute le néon qui, à notre plus grande surprise, semble être le coloris de prédilection des stars pour la rentrée, surtout le vert fluo.

Voici comment nos vedettes préfs arborent cette couleur tellement intense :

1. En total look

Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 18 Août 2018 à 7 :45 PDT

Que ce soit le complet Versace néon de Blake Lively ou encore celui de Bella Hadid, les stars assument cette couleur de la tête aux pieds pour un look 100% glam.

Une publication partagée par 🦋 (@bellahadid) le 23 Juin 2018 à 12 :17 PDT



2. Sur les ongles

Une publication partagée par 🦋 (@bellahadid) le 23 Juin 2018 à 7 :50 PDT

Bella pousse la note et ose la tendance jusqu’au bout des doigts. Pourquoi pas!

3. Sur un manteau de sport

Une publication partagée par michaelstrahan (@michaelstrahan) le 22 Août 2018 à 7 :20 PDT

Pour bien se faire voir si l’envie vous prend de faire votre jogging en pleine nuit, optez pour le manteau de sport fluorescent.

4. En motif animalier

Une publication partagée par RITA ORA (@ritaora) le 20 Août 2018 à 7 :54 PDT

Pour les plus audacieuses, il est même possible de mixer le néon avec l’une des tendances fortes de l’automne : l’imprimé animalier. Faites comme Rita Ora et laissez sortir la tigresse en vous!

5. Sur les escarpins

Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 15 Août 2018 à 2 :32 PDT

Pour pimper une tenue casual, on met l’accent sur nos chaussures comme Kylie Jenner l'a si bien fait.

6. Sur une brassière de sport

Une publication partagée par DUA LIPA (@dualipa) le 16 Juil. 2018 à 8 :27 PDT

Évidemment, la tendance se poursuit jusqu’au gym, histoire d’avoir un look de feu quand vous vous entraînez.



7. Sur une robe

Une publication partagée par Vogue (@voguemagazine) le 22 Août 2018 à 7 :45 PDT

Pour faire changement de la petite robe noire, allez-y pour le tout pour le tout comme Kim Kardashian en misant sur une couleur flash, histoire de ne pas passer inaperçue lors d'une soirée chic.

Pour adopter la tendance avec style, voici des items néon vraiment cool à acheter sur-le-champ :

Robe t-shirt en filet, 11 $, forever21.com

Brassière de sport, 22 $, simons.ca

Manteau de sport, 84 $, missguidedus.com

Robe veston, 48 $ US, fashionnova.com

Escarpins, 35 $ US, fashionnova.com

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!!