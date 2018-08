Vous pourrez câliner des animaux partout au Québec dimanche prochain

En collaboration avec

Nos souvenirs des visites à la ferme de notre enfance sont souvent bien tendres. L'odeur du foin, le nez humide des vaches, les pommes à cueillir... Difficile d'oublier ces doux moments en famille.

Ça vous donne envie?

Le dimanche 9 septembre prochain, la 16e édition de la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec battra son plein dans toute la province.

Beau temps mauvais temps, les familles de la Gaspésie comme de la Montérégie pourront se rendre dans l’une des centaines de fermes participantes pour découvrir les dessous de la vie d’agriculteur et d’agricultrice.

À la rencontre des terres de la belle province

Saviez-vous qu’un établissement dédié spécialement à l’élevage de sangliers existe dans Lanaudière? Que le paradis des orchidées se trouve en Outaouais? Que le lait d’ânesse est récolté en Estrie?

Le 9 septembre prochain, profitez des paysages sublimes de ces régions du Québec tout en bonifiant vos connaissances sur l’agriculture et l’élevage des bêtes à poils et à plumes!

Ce jour-là, les possibilités seront infinies. De la culture de légumes bio aux installations bovines en passant par la production de vins et cidres, les spécialités des fermes participantes sont nombreuses – suffit de choisir!

Une fois sur place, vous pourrez participer à des circuits informatifs, questionner des vétérinaires pour en apprendre plus sur leur métier ou encore déguster de savoureux produits régionaux.

La ferme débarque en ville

Les gens de la métropole ne seront pas en reste : pour la septième année consécutive, une ferme urbaine s’installera au Parc olympique!

Cette journée toute spéciale sera l’occasion pour les enfants d’aller à la rencontre de leurs animaux préférés : porcs, chèvres, vaches laitières, bovins, poules, poussins, lapins, poissons, alpagas et même un bison seront de la partie!

Vos tout-petits rêvent de toucher la toison frisée des moutons? Une tonte de laine aura lieu toutes les heures. Vous souhaitez en apprendre plus sur les fermes laitières? Une démonstration de traite de vaches sera donnée en après-midi. Des spectacles pour petits et grands seront également au programme.

Un marché public rempli de récoltes fraîches sera sur place pour vous aider à remplir votre frigo. Les gourmands pressés pourront quant à eux se sustenter auprès des camions de rue présents qui serviront un menu 100% québécois. Et n'oubliez pas de repartir avec une jolie plante ornementale ou une couverture de laine tissée à la main! Des kiosques de petits trésors locaux seront eux aussi présents au marché.

Participez à la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec, le dimanche 9 septembre prochain, sur plus de 100 fermes partout au Québec et au Parc olympique de Montréal! Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web de l’événement.