12 artistes à voir au FME!

Depuis hier, des centaines et des centaines de mélomanes des quatre coins du Québec convergent vers Rouyn-Noranda pour assister à l'édition 2018 du Festival de la musique émergente qui se déroulera en ce long weekend.

Pour celles et ceux qui s’y rendraient en dilettantes ou encore en mode découvertes (c’est le but du festival, après tout), voici notre sélection d’artistes à ne pas manquer...

cliquez ici! Oh, et pour l'horaire complet,

Loud

Ok. Le bonhomme a participé à la plupart des festivals d’envergure du Québec cette année. Si vous l’avez manqué, c’est que vous n’êtes pas très sorteux. On vous recommande tout de même son concert, car Loud est sûrement un des rappeurs les plus «tight» sur scène. Mieux encore, on vous le recommande surtout si vous n’aimez pas les concerts rap. Il vous fera sûrement changer d’avis.

Hubert Lenoir

Tout comme Loud, on l’a vu un peu partout en province au cours des dernières semaines. On vous recommande tout de même son concert, car Lenoir est une bête de scène qui se distingue dans le domaine des dérapages contrôlés. Soirée mémorable à prévoir, donc!

Pierre Lapointe et les beaux sans-coeur

L’oeuvre divise, mais comme le tout nouveau projet rock de Pierre Lapointe va lancer sa carrière sur scène au FMEAT, ça serait bête de manquer ça!

Kandle

À en croire ses récents faits d’armes - dont une participation au plus récent vidéoclip de Jack White -, la Montréalaise Kandle pourrait finalement rejoindre le grand public avec son rock sombre.

Karkwatson

Il y a évidemment les retrouvailles de membres de Karkwa et de Patrick Watson. Personnellement, je passerais mon tour, mais comme ça énerve pas mal de monde, voici donc...

Lydia Képinski

Son plus récent album est de la bombe et l’artiste a beaucoup de bagout en prime. Faites-vous plaisir.

Donzelle

Tu préfères ton rap plus cru et féministe? Voici le spectacle à ne pas manquer.

Basia Bulat

Si elle fait New York Or Amsterdam sur scène, préparez-vous à pleurer votre vie.

En attendant, voici un concert complet pour vous convaincre...

Les Hotesses d’Hilaire

Vous êtes nostalgiques de Starmania? Le combo rock de Moncton va livrer son album - un opéra rock inspiré en partie de téléréalités comme La Voix - sur scène au FME.

Manque juste Luc Plamondon!

Cattle Decapitation

Quand tu seras en surdose d’indie rock feutré de garçons sensibles: rappelle-toi qu’il y a Cattle Decapitation en spectacle également.

Pour l’amour du ciel, n’oublie pas tes bouchons, par contre. Ça va barder!

Milk & Bone

Si vous préférez la pop électro, Milk & Bone livrait il y a quelques mois un album fort satisfaisant et, mieux encore, leurs concerts sont de plus en plus ambitieux intimistes.

Préparez-vous à être épatés.

Les Marinellis

Si Hubert Lenoir s’y connait en dérapage contrôlé, ce combo a une maîtrise dans le domaine.

S’il y a un spectacle où tout peut arriver, c’est bien celui-là. Gimme Danger, comme dirait Iggy.