15 bars près de l’UQAM où prendre un verre après un cours (ou pendant...)

Vous en êtes à votre première session à l’UQAM? C’est le temps de découvrir le quartier dans lequel se trouvent votre université et les établissements qui l’entourent.

ll y a LE karaoké où aller pour décrocher pendant la session et une tonne de cafés pour faire le plein de motivation. Mais qu’en est-il des bars où étancher votre soif?

Voici donc sans plus attendre, 16 endroits où aller prendre un verre après un cours, ou bien pendant...

1. Ginkgo

Le café-bar est situé directement dans l’UQAM, plus précisément dans le pavillon J.-A.-DeSève. Vous n'aurez donc pas besoin de sortir à l’extérieur pour rejoindre vos amis pour un 5 à 7 arrosé. Le décor tout en verdure est également parfait pour vos photos Instagram!

308 rue Sainte-Catherine Est

2. Pub Sainte-Élisabeth

À quelques pas seulement de l’université, le Pub Sainte-Élizabeth est l’endroit tout indiqué pour aller boire une bonne pinte de bière. Justement, pour le retour des classes, le bar offre la pinte de Labatt 50 à 4,50 $ seulement du 2 au 9 septembre. Vous tomberez en amour avec la terrasse pleine de vignes!

1412 rue Sainte-Élisabeth

3. Saint-Houblon

Au Saint-Houblon on laisse de côté la bière plus «cheap» pour boire une bonne bière artisanale!

1567 rue Saint-Denis

4. Au Vieux St-Hubert

Le «Vieux St-Hub» deviendra fort probablement votre établissement par excellence où aller virer une bonne brosse en gang. L’alcool n’est pas cher, car il y a toujours de bons deals et vous pouvez faire du karaoké.

1241 rue Saint-Hubert

5. L’amère à boire

L’amère à boire brasse d’excellentes bières que vous pourrez aller déguster entre amis une fois le cours terminé, question de jaser un peu et de vous changer les idées avant le prochain.

2049 rue Saint-Denis

6. L’Abreuvoir

Si vous décidez d’aller à L’Abreuvoir, arrangez-vous pour ne pas avoir d’autres engagements après, car ça vire toujours un peu en party à cet endroit, peu importe l’heure à laquelle vous y allez.

403 rue Ontario Est

7. Bar Le Lab

Si vous êtes moins fan de bière, c’est au Bar Le Lab que vous devez aller prendre un verre. L’établissement est situé sur Sainte-Catherine à quelques pas seulement des pavillons de l’UQAM et sert de délicieux cocktails.

279 rue Sainte-Catherine Est

8. Foufounes Électriques

Le bar les Foufs n’a plus vraiment besoin de présentation. Véritable institution de la rue Saint-Catherine Est, l’endroit est prêt à accueillir votre gang pour un 5 à tard bien arrosé!

87 rue Sainte-Catherine Est

9. L’île Noire

Pour vous la jouer un peu plus «fancy», il y a le pub L’île Noire dans le coin de l’UQAM qui tient la plus grande sélection de whisky sur l’île de Montréal, ni plus ni moins!

1649 rue Saint-Denis

10. Bar le Saint-Sulpice

Un grand classique du Quartier Latin est le Saint-Sulpice. L’endroit est tout simplement énorme donc il peut accueillir bien des étudiants qui veulent faire la fête! La grande terrasse à l’arrière n’est pas pire du tout aussi!

1680 rue Saint-Denis

11. Le Saint-Bock

Si vous adorez la bière, c’est au Saint-Bock que vous devez aller. L’endroit tient 44 fûts et 850 bouteilles, soit la plus grande sélection de bières au Canada. La cuisine reste ouverte assez tard donc vous pouvez y passer la soirée complète.

1749 rue Saint-Denis

12. Le Saint-Moose

Un autre endroit festif où vous réunir entre nouveaux coéquipiers de BAC est le Saint-Moose sur Saint-Denis. L’endroit sert de généreux cocktails et il y a même un menu à 5 $!

1738 rue Saint-Denis

13. Distillerie No.1

À la Distillerie, les cocktails y sont hyper généreux et sucrés. En plus, il y a toujours des bons petits craquelins «Goldfish» au centre de la table que vous pouvez grignotter en vous racontant votre première semaine de cours.

300 rue Ontario Est

14. L’Escalier

L’Escalier c’est en quelque sorte un «salon» où se rassembler entre étudiants. L’endroit est super «cosy» et la bière n’est vraiment pas chère. En effet, tous les jours de l’ouverture jusqu’à 19 h, la pinte est à seulement 3,75 $.

552 rue Sainte-Catherine Est

15. Benelux (si vous avez des cours au pavillon Président-Kennedy)

Le Benelux tient de délicieuses bières artisanales qui vous feront oublier votre cours si jamais ce dernier n’est pas aussi intéressant que vous le pensiez...

245 rue Sherbrooke Ouest

Cheers la gang et bonne session!

