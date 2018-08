20 sorties pour le week-end de la fête du Travail

En cette fin de semaine de la fête du Travail, voici des activités qui nous reposeront de nos réalisations de travailleurs et de travailleuses !

La Virée classique

Pour nous donner accès à la musique classique, l’OSM présente plusieurs activités et spectacles à petits prix ou gratuits : des concerts, un photobooth, un espace immersif pour l’ouïe, un zoo interactif, des ateliers, du tango, des films, etc. Le concert Piazzolla aura lieu vendredi, 18 h 30, à la Grand-Place du Complexe Desjardins. Les Petits chanteurs du Mont-Royal seront à l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme, samedi, à 13 h 15. Il y a même une halte-garderie musicale. Consultez le site à l’onglet « programmation gratuite ».

► Jusqu’à dimanche. Virée classique de l’OSM. Complexe Desjardins et Place des Arts pour les événements gratuits.

MILE EX END Montréal

Le Mile Ex End fête la fin de l’été en humour et en musique sous le viaduc en fin de semaine. Samedi et dimanche, de 13 h à 23 h, on entendra plusieurs groupes musicaux, dont The Barr Brothers, Heartstreets, Poirier Migration Soundsyste. Lundi, de 14 h à 23 h, les humoristes monteront sur la scène : Mehdi Bousaidan, Rosalie Vaillancourt, Julien Lacroix, Adib Alkhalidey, Virginie Fortin, Mélanie Ghanimé, Eddy King, Yannick de Martino, Daniel Grenier, etc.

► Samedi, dimanche et lundi, sous le viaduc Rosemont-Van Horne (Marmier et Henri-Julien), Tarifs : 23 $ pour l’humour ; 40,24 $ et 68,99 $ pour la musique. Achetez votre billet sur le web.

Piknic Électronik et Festival MEG

Photo courtoisie, Ludwig Ciupka

En fin de semaine, les amateurs de musique électronique se réjouiront au son de Misstress Barbara, de Poirier, de Tigna$$e, de Savaney, de Charlotte de Witte, des Enfants Malins, etc. Le Festival Meg se déroulera au parc Jean-Drapeau, à la SAT et au Ministère : « Ta playlist de demain, devant toi aujourd’hui ! »

► Dimanche et lundi, de 14 h à 21 h 30, Piknic Électronik, parc Jean-Drapeau. Tarif : 14,50 $

Des musées gratuits

Photo courtoisie, Marilyn Aitken

Chaque premier dimanche du mois, des musées du Québec nous invitent à découvrir leurs expositions. Les musées montréalais participants sont le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée d’art contemporain, le Musée des maîtres et artisans du Québec, le Musée McCord, le Musée Stewart, le Musée canadien de l’architecture, l’Écomusée du fier monde, le Musée de l’Holocauste de Montréal. Pensez-y dimanche !

► Picasso en face à face, d’hier à aujourd’hui, MBAM, jusqu’au 16 septembre.

► Balenciaga, Maître de la haute couture, Musée McCord, jusqu’au 14 octobre.

World Press Photo

Le World Press Photo présente chaque année les meilleures photos des photographes de presse de la planète. Cette année, Ronaldo Schemidt a remporté le prix de la photo de l’année.

► Du dimanche au mercredi, de 10 h à 22 h, du jeudi au samedi, de 10 h à minuit. Au Marché Bonsecours, jusqu’au 30 septembre. Tarifs : 14 $ et 11 $.

Maison olympique

L’exposition L’expérience olympique canadienne offre un parcours technologique et interactif qui nous plonge dans l’univers fascinant des grands sportifs. On peut, entre autres, simuler une descente sur une piste de bosses, faire un départ sur une piste d’athlétisme à côté d’un Bruny Surin virtuel, voir les grands moments de l’histoire olympique canadienne sur écran.

► Du mercredi au dimanche. L’expérience olympique canadienne à la Maison olympique du Canada. Tarifs : 9 $ et 13 $. Achetez vos billets sur ticketpro.ca.

Fêtes latines sur le canal Lachine

Voilà une belle occasion de fêter en famille et entre amis. Il y aura des spectacles, des ateliers de danse, des expériences culinaires, des cocktails et un coin pour les jeunes.

► Vendredi, dès 15 h, à la station F-MR sur le canal Lachine (près de l’allée des Barges et du bassin no 4). Gratuit.

Au Jardin botanique

Photo courtoisie, Béatrice Flynn

C’est notre dernière chance d’emmener les enfants visiter l’intérieur de sept abris d’animaux, dont ceux de l’ours, du pygargue, du papillon, de la fourmi et de la chenille. Dimanche, on assistera au spectacle de Pierre Flynn.

► Jusqu’à lundi, « La nature pour toit ». Dimanche, 14 h : Pierre Flynn. Tarifs : gratuit avec la carte accès Montréal, ou 8 $ à 16 $.

Tout le monde Yoga

Photo Fotolia

Aimeriez-vous faire du yoga immersif en écoutant des musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal avec un casque d’écoute ? Il y aura 125 casques disponibles et les tapis seront fournis.

► Dimanche, 10 h à 11 h, dans le cadre de la Virée classique, Place des Arts, premier arrivé, premier servi.

La sieste au parc Jarry

Photo courtoisie

Si vous aimez faire la sieste en pleine nature, vous aurez cette chance ce dimanche et le suivant. Les Escales improbables nous invitent à relaxer au son de Chœurs montréalais : Le Chœur de Brouhaha et le Chœur du Plateau.

► Ce dimanche et le 9 septembre, de 13 h à 15 h 30, au parc Jarry (près de l’étang). Gratuit.

Pour les enfants aux Jardins Gamelin

Photo tirée du site Facebook

Dimanche matin, dès 9 h 30, on chante, on danse et on s’étire doucement au son des comptines. À 10 h 15, les enfants pourront danser le Gumboots, une danse issue de l’Afrique du Sud qui servait aux gens à communiquer entre eux sous l’apartheid. Les enfants doivent apporter leurs bottes de pluie. Iris Debauve fera aussi la lecture aux tout-petits à 9 h 30.

► Dimanche, 9 h 30 et 10 h 15, aux Jardins Gamelin. Pour les 5 ans et moins : gratuit.

Marché artisanal de Rosemont

Vous aimez les objets décoratifs, les accessoires uniques, vous êtes à la recherche d’idées-cadeaux ou d’objets faits 100 % Québec ? Eh bien, ce marché artisanal s’adresse à vous.

► Samedi et dimanche, 11 h à 17 h, à l’église Saint-Jean Berchmans (métro Rosemont).

Vente-trottoir dans Hochelaga

Photo tirée du site Facebook

Dans Hochelaga, on aura en fin de semaine une grande vente-trottoir et un gala de lutte qui sacrera le champion du quartier.

► Jusqu’à dimanche, sur la rue Ontario entre les rues Darling et Pie-IX.

Surfaces : l’expo d’art urbain

Le Quartier des spectacles nous propose de prendre le pouls de la création montréalaise en art urbain. Surfaces, l’expo d’art urbain, ce sera 14 œuvres signées par 16 artistes et collectifs montréalais qui ont eu carte blanche pour cette exposition à ciel ouvert en plein cœur de la ville.

► Jusqu’au 28 octobre, Promenade des artistes du quartier des spectacles. Gratuit.

Complètement techno !

À Pointe-aux-Trembles, le Centre PHI présente des techniques et des outils liés à la création vidéo en direct (Vjing) et au mapping vidéo aux 13 ans et plus ; voilà une occasion d’acquérir des connaissances pour le futur. Il y aura aussi des vélos musicaux et une chasse au trésor pour toute la famille.

► Samedi, de 11 h à 15 h, sur la place du village de Pointe-aux-Trembles. Gratuit.

La vie en Nouvelle-France

Au parc du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles, une ribambelle de personnages historiques s’animeront et vaqueront à leurs tâches d’antan : préparation des repas, lessive, entretien des armes, prière, travail des artisans, etc.

► Samedi, 10 h, parc du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles. Gratuit.

Du cinéma pour les enfants

Le film L’école buissonnière est présenté par la maison de la culture Rosemont–La-Petite-Patrie en collaboration avec le cinéma Beaubien.

► Samedi et dimanche, 10 h. Cinéma Beaubien. Gratuit, laissez-passer disponibles à partir de 9 h 30.

Piano public

Photo tirée du site Facebook

D’origine guadeloupéenne, Malika Tirolien interprète une musique urbaine et ensoleillée. D’origine colombienne, Roberto Lopez allie jazz, funk et musique électronique.

► Dimanche, 14 h, à la place de la Gare-Jean-Talon, Roberto Lopez et ses invités. Gratuit.

► Dimanche, 14 h, à la place de Castelneau, Malika Tirolien et ses invités. Gratuit.

Festival de la S.O.U.P.E. à L’Île-Perrot

Le Festival de la S.O.U.P.E. de Vaudreuil-Soulanges propose une journée qui favorise les rapprochements intergénérationnels et interculturels : un concours de soupe, des rencontres pour favoriser le vivre-ensemble, des jeux pour les jeunes, des visites guidées du moulin et de la maison du meunier, des tours de charrette, etc. On dansera aussi de la danse latine, mexicaine, irlandaise et de Bollywood.

► Dimanche, à partir de 9 h 30, parc historique Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Gratuit.

À la plage ou au cinéma ?

S’il fait beau, on ira se baigner au parc nature Cap–Saint-Jacques ou à la plage Jean-Doré. S’il fait gris, on ira au cinéma voir La chute de l’empire américain, 1991 ou Dans la brume.

► Plage Jean-Doré, ouvert de 10 à 19 h, samedi, dimanche, lundi, 22 $ pour toute la famille.

► Parc Cap-Saint-Jacques, ouvert de 10 h à 19 h, samedi, dimanche, lundi. 5 $ par adulte, 16 $ par famille, 9 $ pour le stationnement. Pour le cinéma, consultez Cinéma Montréal.