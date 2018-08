AUBRY, Estelle (née Dumaine)



Le 28 août 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Estelle Dumaine Aubry, épouse de feu Toussaint Aubry.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Jean Lavoie), Ginette (Glen Fisher), Gilles (Gisèle Jauron) et Suzanne (Daniel Nadeau), ses petits-enfants Philippe, Sarah, Pierre-Luc, Alexandre, Florence et Antoine ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances le vendredi 31 août 2018 de 18h30 à 21h30 à la:Les funérailles auront lieu à la Basilique Sainte-Anne de Varennes (rue Sainte-Anne, Varennes) le samedi 1er septembre 2018 à 11h.