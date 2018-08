6 raisons pour lesquelles les nouvelles paires de jeans de Frank & Oak sont «goals»

L’arrivée de l’automne (oui, oui, ça arrivera un jour) rime sans contredit avec nouvelles acquisitions mode, mais cette saison, il est venu l’heure de faire des achats réfléchis, histoire d’éviter de surconsommer.

Une publication partagée par Frank And Oak Women (@frankandoakwomen) le 26 Août 2018 à 10 :29 PDT

La nouvelle collection de denims de Frank & Oak tombe à point en vue de répondre à ce nouvel objectif puisque la marque s’engage à avoir un impact positif sur la planète, en plus de mettre le focus pleinement sur le développement durable.

Voici 6 raisons pour lesquelles il vous faut un jean de cette nouvelle collection:

Une publication partagée par Frank And Oak Women (@frankandoakwomen) le 24 Août 2018 à 6 :05 PDT

1. La plupart des jeans sont fabriqués en coton bio. YAS!

Une publication partagée par Frank And Oak Women (@frankandoakwomen) le 25 Août 2018 à 7 :39 PDT

2. Pour réduire la consommation d’eau, Frank & Oak a décidé de favoriser la technique du lavage à l’ozone (qui utilise moins d’eau que les techniques traditionnelles) pour la création de ses denims. Habituellement, il faut à peu près 11 000 bouteilles d’eau de 1 L pour confectionner des jeans en coton classique. C’est énorme!

Une publication partagée par Frank And Oak (@frankandoak) le 17 Août 2018 à 6 :19 PDT

3. La marque a collaboré avec Hydro-less Laundry, une entreprise de Dubaï écocertifiée, qui utilise 79 % de moins d’énergie, 95 % de moins d’eau et 50 % de moins de produits chimiques. On pense à l’environnement, tsé!

Une publication partagée par Frank And Oak Women (@frankandoakwomen) le 20 Août 2018 à 10 :01 PDT

4. Cette collection est inclusive, mettant de l’avant des personnes de tailles variées et proposant une variété de coupes et de teintes parfaites pour les activités de la vie de tous les jours.

Une publication partagée par Frank And Oak (@frankandoak) le 22 Août 2018 à 6 :43 PDT

5. Les modèles de jeans portent les noms de stars légendaires.

Pour femmes : Billie (coupe décontractée), Nina (coupe à jambe large et taille haute) et Joni (coupe évasée et taille haute).

Pour hommes : Miles (coupe droite), Gordon (coupe athlétique) et Iggy (coupe fuselée).

Une publication partagée par Frank And Oak (@frankandoak) le 10 Août 2018 à 3 :57 PDT

6. Pour une paire de jeans, les prix sont assez abordables allant de 79,50$ à 99,50$.



*Pour le lancement de sa nouvelle collection de denims eco-friendly, Frank & Oak offre 10$ de rabais sur ses nouveaux jeans aux 200 premières personnes. Code: DENIM10. La promotion est valide jusqu’au 1er septembre!

Voici les modèles à surveiller:

Jeans boyfriend «Billie», 89,50 $, frankandoak.com

Jeans flare «Joni», 79,50 $, frankandoak.com

Jeans à jambes larges «Nina», 89,50 $, frankandoak.com

Jeans à coupe droite stretch «Miles», 79,50 $, frankandoak.com

Jeans à coupe athlétique «Gordon», 79,50 $, frankandoak.com

Jeans délavés «Dylan», 79,50$, frankandoak.com

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!