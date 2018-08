Agrandissement d’un oléoduc stoppé: l’Alberta refuse la taxe carbone canadienne

La province canadienne d’Alberta, «en colère» après un jugement stoppant l’agrandissement d’un oléoduc, a annoncé jeudi son intention de refuser la taxe fédérale sur le carbone, mettant en péril cette mesure phare du plan climat du premier ministre Justin Trudeau.

Rachel Notley, première ministre de cette province sise sur les troisièmes réserves mondiales d’or noir, a annoncé en conférence de presse que l’arrêt des travaux d’agrandissement du pipeline Trans Mountain la forçait à «se retirer du plan fédéral sur le climat».

La justice canadienne a ordonné jeudi la suspension des travaux triplant la capacité d’un oléoduc nationalisé par Ottawa, car son impact environnemental, en particulier sur les mammifères marins, a mal été mesuré par les autorités fédérales.

L’Alberta, enclavée dans l’Ouest canadien, comptait sur ce pipeline pour écouler son pétrole, issu des sables bitumineux, vers les marchés asiatiques via le port de Vancouver.

«J’ai toujours dit en signant le plan fédéral sur le climat que cela devait s’accompagner de l’oléoduc Trans Mountain», a déclaré Mme Notley, dont la province d’à peine 4 millions d’habitants émet près de 80% des gaz à effet de serre (GES) du Canada.

Le gouvernement de Justin Trudeau a mis en place cette année une taxe nationale sur le carbone qui doit passer de 10 dollars canadiens la tonne en 2018 à 50 dollars en 2022. Cette taxe doit être imposée dès septembre aux provinces n’ayant pas pris de mesures jugées compatibles avec les objectifs nationaux de réduction de GES.

«Soyons clairs, sans l’Alberta, ce plan ne vaut que sur le papier», a lancé la dirigeante provinciale, «en colère».

M. Trudeau a pour sa part indiqué avoir parlé à Mme Notley pour lui confirmer qu’il comptait toujours mener à bien l’expansion de Trans Mountain malgré cette décision de justice. Son gouvernement «veillera à ce que le projet progresse de la bonne façon», a-t-il tweeté.

Outre la province de l’Alberta, celles de Saskatchewan et de l’Ontario ont annoncé mi-juillet leur alliance contre la taxe carbone du gouvernement fédéral, qu’elles jugent néfaste pour l’économie.

L’Ontario, province la plus riche et la plus peuplée, a élu en juin un premier ministre climato-sceptique qui, à l’instar du président américain Donald Trump, s’attache à démanteler les politiques de lutte contre le réchauffement climatique.