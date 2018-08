Au travail, cultivez votre côté rebelle !

Catherine Martellini - 37e AVENUE

Il est démontré que les travailleurs ayant un petit côté rebelle sont plus enclins à insuffler de l’innovation dans leur entreprise. Mais qu’est-ce qu’un rebelle, et comment cultiver cette fibre anticonformiste ?

On le sait, les créatifs ont une façon différente de concevoir le monde. Une certaine confusion existe toutefois entre « créativité » et « innovation ». Bien que les deux supposent la nouveauté, l’innovation se distingue de la créativité en ce sens qu’elle ne vient jamais seule. La mise en œuvre des idées suppose de les associer à plusieurs expertises. C’est ce que l’économiste autrichien Joseph Schumpeter appelle les « grappes d’innovation ». Bref, vous pouvez créer seul, mais vous innovez en équipe.

Selon lui, l’innovation nécessite de s’éloigner des processus en place et des règles imposées par les entreprises et la société. Pour innover, il faudrait donc non seulement que vous soyez « libre mentalement », mais que vous vous rebelliez contre le statu quo. Les vrais innovateurs seraient ceux qui évoluent dans un « ouragan perpétuel », un endroit où tout ce qu’ils connaissent est questionné et contestable. On pourrait penser que cet ouragan est impossible en entreprise. Pourtant, ces personnes qui innovent feraient à la base partie d’une équipe.

Que les vrais innovateurs se lèvent !

Une étude menée en 2014 par le Penn Institute for Economic Research a voulu pousser plus loin ce principe avancé par Schumpeter en analysant ce qui distinguait les innovations « radicales » des simples innovations. Car, avouons-le, les innovations qui marquent l’imaginaire collectif et modifient les façons de faire sont loin d’être légion.

Trois chercheurs d’origine turque ont analysé près de 225 000 brevets scientifiques déposés aux États-Unis entre 1975 et 2001. Ils ont ensuite épluché les revues scientifiques cinq années après leur dépôt pour voir si on les mentionnait encore et s’ils constituaient des innovations radicales. Surprise : peu d’entre eux avaient véritablement modifié des procédures et des produits en place dans leur domaine, ou faisaient l’objet de plus de quatre mentions dans les revues.

L’étude s’est ensuite attardée à l’examen des caractéristiques des entreprises et des dirigeants qui ont fait naître ces innovations radicales.

Un environnement pro-rebelles

Si vous êtes rebelle, votre chance de l’exprimer passe par le dirigeant et l’équipe que l’entreprise a choisis. Les résultats de l’étude montrent qu’une équipe et un dirigeant jeunes et dynamiques, ouverts aux changements radicaux, mais peu axés sur la rentabilité à court terme, favorisent la création d’innovations radicales. Pourquoi ? Parce que le fait d’avoir des objectifs financiers entraîne la recherche de résultats rapides, voire prévisibles. Cela créerait donc une barrière qui empêcherait d’imaginer... l’inimaginable.

À l’heure où l’innovation a la cote dans les grandes sociétés, la réalité nous apprend que rares sont celles qui offrent un cadre propice aux innovations radicales. Selon l’étude française Reclaiming Leadership, 82 % des rebelles disent avoir été réprimandés pour avoir dit des vérités qui fâchent. Or, innover, c’est remettre en question les processus en place. La contestation permet l’évolution des méthodes et la « destruction créatrice », comme l’a nommée Schumpeter. Détruire les anciens éléments pour les remplacer par de nouveaux.

Alors, rebelles, évoluez-vous au sein d’une entreprise qui vous permet de cultiver votre fibre contestataire ?