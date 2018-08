Bacary Sagna ne pouvait pas espérer mieux en se joignant à l’Impact

Il y a deux ans, le latéral droit Bacary Sagna était au sein de l’équipe de France lors de l’Euro de 2016. Aujourd’hui, le défenseur de 35 ans vient tout juste de faire le saut dans la Major League Soccer (MLS) et porte fièrement le maillot de l’Impact de Montréal.

Sagna, qui a évolué 10 ans en Premier League anglaise, a affirmé qu’il ne pouvait pas espérer mieux d’évoluer dans un club francophone en Amérique du Nord.

«Je savais que j’allais me sentir bien au Québec, mais pas à ce point. J’ai été surpris de voyager aussi loin et de voir que tout le monde parle français, ça fait drôle. J’étais habitué de parler en anglais lors des dernières années», a lancé l’ex-joueur d’Arsenal et de Manchester City dans le cadre d’une entrevue à TVA Sports

Ça ne fait que deux semaines qu’il est en sol québécois et le défenseur se dit déjà très confortable grâce au personnel d’entraîneurs majoritairement français et à ses nombreux compatriotes dans le vestiaire du Bleu-Blanc-Noir.

«J’essaie de parler à tout le monde dans l’équipe et de tisser des liens, a-t-il justifié. Je trouve que ma nouvelle équipe veut continuellement s’améliorer et c’est un groupe de joueurs très sain.»

Didier Drogba, le mentor

Avant de se joindre au onze montréalais à la fin de la période des transferts, Sagna avait téléphoné au joueur vedette Didier Drogba pour savoir si l’Impact était la meilleure solution au moment où il en était dans sa carrière.

«J’ai porté un regard sur la MLS quand Drogba a rejoint l’Impact. C’est un grand frère pour moi, car il m’a beaucoup aidé quand j’étais en Angleterre. Il était très bien ici, il m’a dit que c’est un club familial et il avait tout à fait raison.»

Une ligue qui dépasse les attentes

Interrogé au sujet de niveau de jeu du circuit Garber, Sagna a expliqué, comme plusieurs joueurs de renommée qui font le saut en MLS, qu’il ne s’attendait pas à voir autant de joueurs aussi talentueux.

«Beaucoup de gens reprochent aux joueurs de la MLS qu’ils manquent d’engagement sur le terrain, mais c’est totalement faux. Ils se donnent à 100% chaque rencontre et possèdent d’excellentes qualités techniques.»