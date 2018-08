CBC s’excuse pour son reportage visant Christine Moore

OTTAWA | CBC News s’est excusé publiquement à la députée néo-démocrate Christine Moore d’avoir publié une chronique l’accusant d’inconduite sexuelle et qui ne respectait finalement pas ses «standards éditoriaux».

En mai dernier, CBC News a publié une chronique fracassante dans laquelle un ex-militaire canadien alléguait que la députée de l’Abitibi-Témiscamingue aurait usé de son pouvoir en tant que supérieure hiérarchique pour l’amadouer et avoir une relation sexuelle avec lui.

«Je ne crie pas au viol, mais c’était très inapproprié», avait alors indiqué Glen Kirkland à divers médias par la suite. Sa version a été démentie immédiatement par Mme Moore, qui jurait que c’était une relation consensuelle et que le journaliste n’avait pas fait assez de vérifications.

Mme Moore a rapidement été suspendue du caucus du NPD par le chef le temps que soit faite une enquête indépendante. Mais celle-ci a absous Mme Moore, concluant qu’elle n’avait pas fait de harcèlement sexuel et n’avait pas abusé de son autorité.

Celle-ci a ensuite transmis des mises en demeure à divers médias leur demandant de se rétracter. Finalement, CBC News a fait son mea culpa jeudi.

«Mme Moore a été invitée à répondre aux allégations, mais a demandé plus de temps, ce que CBC News ne lui a pas donné. Nous aurions dû laisser suffisamment de temps à Christine Moore pour fournir ses réponses», écrit CBC News dans un communiqué.

«L’article ne répondait pas à toutes nos normes éditoriales et nous nous excusons auprès de Christine Moore», avoue le diffuseur public.

Pour sa part, Mme Moore s’est dite satisfaite de la réaction de CBC News, le pendant anglophone de Radio-Canada.

«Je suis contente que CBC/Radio-Canada ait reconnu les faits, exprimé des regrets et qu’elle ait offert des excuses», a-t-elle indiqué dans son propre communiqué.