Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini

Une entente partielle entre les États-Unis et le Mexique laisse planer la menace que le Canada soit écarté des négociations sur le renouvellement de l’ALENA, mais il est trop tôt pour annoncer la mort de l’accord commercial tripartite.

Il y a une citation de Yogi Berra pour toutes les occasions. Ce qui vaut pour une partie de baseball, qui n’est jamais finie avant le dernier retrait, vaut aussi pour un accord commercial, qui n’est jamais conclu tant que toutes les parties n’ont pas approuvé toute l’entente.

L’annonce d’un accord parallèle entre les États-Unis et le Mexique a provoqué un mini-mouvement de panique parmi les observateurs déjà passablement nerveux des négociations pour le renouvellement de l’ALENA.

L’ALÉNA mal-aimée

C’est connu, Donald Trump déteste l’ALENA. Pour un politicien qui a misé sa carrière sur le populisme, le rejet des élites et le nationalisme économique, c’est une cible facile, car l’accord comporte des mécanismes décisionnels plutôt opaques, et les gains qu’il a entraînés se sont faits au prix de déplacements d’emplois très visibles. On sait aussi que Trump a une prédilection pour le bilatéralisme, car en négociant avec un partenaire à la fois, les États-Unis peuvent jouer à fond la carte de la puissance.

En politique intérieure, l’accord parallèle avec le Mexique, qui cible les conditions de travail, lui permet de courtiser les grands syndicats et de récompenser les travailleurs manufacturiers qui ont parié sur lui en 2016.

Le problème est que le président ne contrôle pas tous les instruments qui lui permettraient d’agir entièrement à sa guise. Tout accord commercial doit recevoir l’assentiment du Congrès, et un accord parallèle avec le Mexique n’y passerait pas facilement.

En effet, les négociations tripartites actuelles se déroulent selon la règle d’adoption rapide, qui signifie que le Congrès doit accepter ou rejeter l’accord sans amendement et à la majorité simple.

Un accord bilatéral avec le Mexique échapperait à cette règle. Les législateurs pourraient le rendre méconnaissable par des amendements et il faudrait 60 votes au Sénat. C’est donc très loin d’être gagné.

De toute façon, plusieurs législateurs républicains influents ont déjà signifié leur intention de bloquer un accord commercial nord-américain qui exclurait le Canada.

Le Canada sous pression

Tout ceci ne veut pas dire que le Canada aura la tâche facile. Il est clair que Donald Trump souhaite apposer sa marque sur un nouvel accord par-delà le changement de nom qui lui permettra de se vanter d’avoir tout réinventé.

L’accord parallèle conclu avec le Mexique signale que celui-ci est prêt à des concessions majeures. L’accord final ne se fera probablement pas sans le Canada, mais lui aussi devra faire des concessions, qui se seraient probablement imposées même sans Trump.

Ce n’est pas fini, mais le temps presse. Pour citer de nouveau Yogi Berra, le Canada est rendu à une croisée des chemins, et il doit la prendre.