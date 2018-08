Ce nouveau resto (presque) tout rose vous donnera l’impression d’être à Chicago

Laval a le vent dans les voiles dernièrement. Après la transformation incroyable de l’ancien club Le Moomba en fabuleuse brasserie asiatique, le Miss Wong, voilà qu’un nouveau restaurant vient tout juste d'y ouvrir ses portes.

À LIRE AUSSI: Une giga brasserie asiatique ouvrira bientôt ses portes dans l'ancien Moomba

Le GATTO MATTO - pizza, pasta e basta est à la fois un restaurant et un bar à vin d’inspiration italienne.

JF Galipeau

JF Galipeau

JF Galipeau

L’endroit a ouvert ses portes il y a quelques jours au 1950 rue Claude Gagné à Laval. C’est le groupe Foodtastic (Souvlaki Bar, La Belle et la Bœuf, Le Blossom, Miss Wong) qui est derrière ce concept qui n’a rien à envier aux bars les plus distingués de Chicago.

JF Galipeau

JF Galipeau

JF Galipeau

Presque tout dans ce restaurant est rose ou bien de couleurs pastels ce qui rend l’endroit très «instagrammable». Le designer Jacques Gaspo a travaillé fort et le résultat est tout simplement majestueux.

JF Galipeau

GATTO MATTO respire le luxe avec ses banquettes et chaises de velours, la tapisserie de roses, ses tables de marbre et ses magnifiques touches de bois.

JF Galipeau

JF Galipeau

Du côté du menu, les grands classiques de la cuisine italienne sont à l’honneur tout comme des tendances culinaires plus à l’avant-garde. La cuisine à aire ouverte vous permettra de voir les chefs et les cuisiniers en action.

JF Galipeau

JF Galipeau

Bref, GATTO MATTO est définitivement un resto à ajouter sur votre liste des nouveaux restaurants à essayer! Pour l’instant, le restaurant est ouvert du mardi au dimanche pour le souper. Le brunch suivra sous peu!

GATTO MATTO - pizza, pasta e basta

1950 rue Claude Gagné, Laval

Pour être au courant de toutes les ouvertures de restaurants et bars à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!