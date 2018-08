Conférence téléphonique avec Trudeau: Couillard peu bavard

LAC-MÉGANTIC | Au terme d’une conférence téléphonique avec Justin Trudeau et ses homologues des provinces alors que s'achève la renégociation de l’ALENA, « les choses vont bien », s’est limité à dire Philippe Couillard, sans fermer la porte à certains compromis en lien avec la gestion de l'offre.

« Étant donné la nature excessivement délicate des jours qui sont en train de s’écouler, de la nature des négociations, nos commentaires seront quasi-absents », a indiqué d’entrée de jeu M. Couillard, lors d’une mêlée de presse à Lac-Mégantic au cours de laquelle il a affiché peu d'enthousiasme.

En effet, le chef du Parti libéral du Québec, qui a pris une brève pause de campagne électorale le temps de participer à cet appel, a expliqué que lui et ses homologues ont convenu de respecter un « silence total » quant aux détails des négociations qui pourraient amener le Canada à conclure d’un nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis d’ici la fin de la semaine.

« Ce que je peux vous dire cependant, c’est que les préoccupations du Québec sont connues. Les sujets prioritaires du Québec sont connus, a-t-il rapporté. Ma préoccupation pour que les producteurs laitiers soient au courant des conversations est connue et pour le reste, on attend les évènements. »

« Les choses vont bien »

Devant l’insistance des journalistes, « les choses vont bien, mais je n’ai pas aucune autre chose à dire », a laissé tomber M. Couillard.

« Si je continuais les conversations maintenant avec vous, ce serait irresponsable », a-t-il ajouté.

Interrogé à savoir s’il maintenait le message ferme répété au cours des derniers jours, et renforcé mercredi par la menace d’un « Just watch me (Regardez-moi faire) », M. Couillard a répondu par l’affirmative.

« Je vais défendre la gestion de l’offre jusqu’au bout », a-t-il réitéré, en assurant qu’il serait « aux côtés des producteurs laitiers », et qu’aucun accord qui ne requiert pas leur appui n’en serait un pour le Québec.

Pourrait-il y avoir des concessions sur le système canadien de fixation des prix et des quotas de lait, d’œufs et de volailles? « M. Trudeau ne m’a jamais indiqué qu’il était prêt à abandonner la gestion de l’offre », s’est borné à dire M. Couillard.

« On sait qu’il a cédé aux médecins, il a cédé à Bombardier. J’espère qu’il ne cèdera pas à Justin Trudeau », a réagi le chef caquiste François Legault.

« C’est tout à fait acceptable que les discussions entre PM restent confidentielles, a indiqué pour sa part le chef du PQ, Jean-François Lisée. Ce qui n’est pas acceptable, c’est qu’il (M. Couillard) ne dise pas publiquement qu’est-ce qu’il n’acceptera pas. »

- Avec la collaboration de Charles Lecavalier et Geneviève Lajoie