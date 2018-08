Couillard pourraient obliger les médecins de famille à prendre 900 000 patients de plus d'ici 2022

SAINT-GEORGES | Après avoir passé go et obtenu une hausse salariale de 1,6 G$ sous la gouverne de Philippe Couillard, les médecins de famille pourraient être obligés de prendre en charge 900 000 patients de plus d’ici 2022 si les libéraux sont réélus.

De passage dans un centre de formation professionnelle de la Beauce, en compagnie de celle qu’il promet à la tête du ministère de la Santé, Gertrude Bourdon, le chef libéral s’est engagé à augmenter une fois de plus la cible d’accès à un médecin de famille.

« C'est fait au bénéfice de nos patients », a déclaré M. Couillard.

S'il est reconduit au pouvoir, cet objectif passerait de 85 % à 90 %. Or, au 30 juin 2018, environ 80 % des Québécois avaient un médecin de famille, indiquent les derniers chiffres fournis par le cabinet Couillard.

Cible reportée deux fois

Le gouvernement Couillard s’était d’abord donné pour objectif d’atteindre la cible de 85 % au 31 décembre 2017, mais seuls 79 % des Québécois ont finalement trouvé preneur.

La cible de 85 % a été reportée une première fois au 1er avril 2018 par le ministre Gaétan Barrette, avant d’être reportée une deuxième fois au 31 décembre 2018.

Lors de l’étude des crédits budgétaires, en mai dernier, M. Barrette avait estimé que pour atteindre la cible de 85 %, il faudrait qu’environ 450 000 patients de plus soient pris en charge. Il faudrait donc doubler ce nombre pour respecter la cible de 90 % que le PLQ veut imposer d’ici 2022.

Des pénalités plus sévères

Les médecins de famille seraient aussi tenus de respecter leur carnet de rendez-vous, sans quoi ils s’exposeraient à des pénalités beaucoup plus sévères. M. Barrette a déjà évoqué la possibilité de pénalités salariales qui pourraient atteindre jusqu’à 30 %.

En effet, sous un deuxième mandat, Philippe Couillard prendrait « les mesures nécessaires envers les médecins omnipraticiens et spécialistes pour qu’ils répondent aux besoins et aux attentes des Québécois ».

Alors que le gouvernement demande aux médecins d’atteindre un taux d’assiduité de 80 % d’ici la fin de l’année, les libéraux exigeraient que 95 % des rendez-vous fixés avec les patients soient respectés d’ici la fin d’un prochain mandat.

« Il ne s'agit pas juste d'inscrire les patients, il faut les voir », a souligné M. Couillard.

Bourdon obtient la moitié de sa mise

Pour respecter ses engagements, M. Couillard estime qu’il lui faudrait augmenter les dépenses en santé d’au moins 4,2 %.

Il s’agit de la moitié seulement de ce qu’aurait exigé la nouvelle vedette-santé du Parti libéral, Gertrude Bourdon. Selon nos informations, avec de se lancer avec le PLQ, lors de ses échanges avec la CAQ, Mme Bourdon aurait demandé à François Legault d’augmenter l’enveloppe de 8 %, ce que ce dernier a refusé.

M. Couillard a indiqué jeudi que l’augmentation de 4,2 % ne serait qu’un minimum. Elle pourrait être « plus importante si la situation économique le permet ».