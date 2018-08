De nouvelles étapes pour Mélodie Daoust

En l’espace de quelques mois, la vie de la joueuse de hockey Mélodie Daoust a pris tout un virage. Elle porte maintenant l’uniforme des Canadiennes de Montréal, agit à titre d’entraîneuse-adjointe pour les Carabins de l’Université de Montréal et eut son premier enfant.

Une situation qui amène inévitablement un horaire très chargé.

«Ça va être une année assez remplie, a indiqué Daoust lors d’une entrevue téléphonique. Les Canadiennes, c’est minimum deux fois semaine. Je dois également m’entraîner tous les jours et il y a les pratiques avec les Carabins. Ça va être pas mal intense, en plus que j’ai mon petit gars là-dedans. C’est beaucoup de changement, mais c’est pour le mieux.»

Sur le plan professionnel, celle qui a accueilli le petit Matéo en mai ne pourrait être plus heureuse de son association avec la formation montréalaise.

«C’est sûr que j’ai été repêchée par les Canadiennes, mais c’était vraiment l’équipe pour qui je voulais jouer, a indiqué l’attaquante. C’est dans la ville où j’ai grandi, ma famille habite proche, donc pour moi ce n’était vraiment pas un choix compliqué.»

Malgré que la double médaillée olympique en soit au balbutiement de sa carrière professionnelle en tant que joueuse, elle arrive tout de même dans un environnement familier.

«Il y a beaucoup de filles de McGill qui jouent pour les Canadiennes, ainsi que des filles de l’équipe nationale. Je n’arrive donc pas dans une équipe où je ne connais personne.»

Excitée par le défi professionnel qui l’attend, Daoust compte utiliser ce qu’elle vit avec les Canadiennes dans son nouveau rôle d’entraîneuse-adjointe avec les Carabins.

«Je pense que ça va m’améliorer autant comme joueuse que comme entraîneuse. Je vais être encore plus en mesure de m’adapter au niveau de jeu. Je vais savoir comment pousser les filles et les développer. On fait nos propres pratiques [avec les Canadiennes], il y aura donc des choses que je vais pouvoir amener avec les Carabins.»

Dû à son emploi du temps, l’athlète de 26 ans ne pourra être présente à l’ensemble des activités de la formation universitaire, mais elle compte bien jouer un rôle important.

«Je pense que je peux avoir le rôle de mentor. Je viens de sortir de l’Université et je sais c’est quoi étudier et jouer au hockey en même temps. Je veux les guider là-dedans, de leur montrer comment planifier leur temps, comment étudier en même temps qu’un tournoi, je peux les épauler.»

En quête d’un Championnat universitaire canadien avec les Carabins et d’une coupe Clarkson avec les Canadiennes, Daoust entamera ses deux saisons au début du mois de septembre.

«On doit avoir davantage d’attentions des médias» - Mélodie Daoust

À l’aube de sa toute première saison chez les professionnelless avec les Canadiennes de Montréal, Mélodie Daoust croit sincèrement au développement et au potentiel de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF).

Si elle évolue avec plusieurs coéquipières de l’unifolié, qui porte également les couleurs des Canadiennes, Daoust sera également dans le même vestiaire que l’une de ses plus grandes rivales sur la scène internationale, puisque l’Américaine Hilary Knight endossera aussi l’uniforme montréalais. Une situation qui plait à l’athlète de 26 ans.

«On veut que notre ligue devienne la meilleure au monde. On veut que ce soit la Ligue nationale de hockey pour les femmes. Si on veut se rendre à ce niveau de jeu-là, on n’a pas le choix d’avoir les meilleures filles. Le fait que les filles des États-Unis jouent avec nous, c’est la meilleure chose pour notre ligue et pour le hockey féminin.»

D’ailleurs, la joueuse par excellence des derniers Jeux olympiques ne doute pas une seconde que la LCHF à ce potentiel, mais elle aura besoin de visibilités.

«On doit avoir davantage d’attentions des médias, clame Daoust. [...] Je crois que de montrer nos matchs, pas juste sur internet, mais à la télévision, pourrait faire une grande différence. Avec un contrat d’un an ou deux ans [pour la diffusion des parties], je suis convaincu que notre ligue prendrait beaucoup d’ampleurs. Aux Jeux olympiques, le hockey féminin c’est vraiment populaire et il y a énormément de téléspectateurs. Je n’ai aucun doute que ce serait tout aussi populaire.»

Le calendrier de la saison 2018-2019 de la LCHF n’est pas encore connu, mais les Canadiennes amorceront leur campagne au début du mois de septembre.