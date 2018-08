Déjà 20 G$ promis et ça continue

Après seulement sept jours de campagne, les quatre principaux partis politiques ont présenté des engagements qui totalisent déjà près de 20 milliards de dollars, révèle une compilation effectuée par notre Bureau parlementaire.

Bien entendu, une seule de ces quatre formations prendra le pouvoir le 1er octobre prochain, mais l’exercice permet de constater l’ampleur des promesses faites à ce jour. Et c’est sans compter les engagements qui ont pu être pris par d’autres candidats dans leur circonscription, loin de la campagne « nationale » des chefs (voir encadré).

Fait à noter, les montants totaux répertoriés par Le Journal — 19,75 milliards, jusqu’à présent — incluent parfois des investissements en infrastructures qui ont été annoncés au cours des derniers jours. Même si le budget d’exploitation (la facture d’épicerie) n’est pas le même que le budget d’immobilisation (l’hypothèque sur une maison), il s’agit néanmoins d’argent frais que les politiciens promettent d’investir s’ils sont élus.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le professeur Éric Montigny rappelle que les partis, une fois au pouvoir, ont tendance à tenir leurs promesses. « Sous Lucien Bouchard, près de 75 % des promesses avaient été livrées. Sous monsieur Couillard, c’est près de 80 % », dit ce chercheur associé à la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires de l’Université Laval.

Reste à savoir où les partis trouveront l’argent pour financer tous ces engagements. La vérificatrice générale notait récemment que Québec dégage un surplus annuel de 950 millions $. Au rythme où vont les annonces, cette marge de manœuvre sera rapidement épuisée.

La facture présentée ici aurait pu être beaucoup plus salée : en effet, elle ne tient pas compte des nombreuses promesses faites par des candidats en région. Par exemple, Gilles Chapadeau, candidat du PQ dans Rouyn-Noranda–Témiscamingue, veut réduire le prix des billets d’avion et améliorer la sécurité sur la route 117. La candidate libérale dans Duplessis, Laurence Méthot, veut pour sa part prolonger la route 138 le plus rapidement possible.