Des candidats désavoués et un boulet à traîner

Quatre candidats ont été désavoués depuis deux jours : Stéphane Lebouyonnec (CAQ), Éric Caire (CAQ), Pierre Marcotte (PQ) et Philippe Laplante (PCQ).

Ce n’est pas rien, quatre, en deux jours seulement.

Dans un texte précédent, j’ai dressé une typologie des candidats. J’ai parlé des « Désavoués, bien trop heureux d’annoncer qu’ils seront candidats mais qui ont peut-être omis de parler de certains squelettes dans le placard ».

Caire, Marcotte et Laplante en font partie. Pour les deux derniers, leur cas est réglé : ils ont été démissionnés. C’est comme pour le candidat de la CAQ en 2014, Steven Fleurent, qui a été exclu pour avoir montrer ses fesses sur Facebook.

Gageons que cette année, l’ex-candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ), « Monsieur BMW », aura lui aussi son 2 minutes de gloire à Infoman !

Reste maintenant le cas du député sortant de La Peltrie, Éric Caire de la CAQ, à qui François Legault semble avoir pardonné. Connaitra-t-il le même sort que son collègue, LeBouyonnec, qui a dû démissionner il y a deux jours après avoir été excusé par le chef de la CAQ dans un premier temps en juin dernier?

Est-ce que la réputation antérieure de M. Caire et sa forte avance à la dernière élection prendront le dessus sur la gaffe commise et révélée hier, d’accepter un prêt personnel de 55 000$ du maire de l’Ancienne-Lorette, municipalité de la région de Québec qui fait partie de sa circonscription?

Le scrutin du 1er octobre nous le dira : les électrices et les électeurs décideront.

LeBouyonnec : un boulet à traîner

Stéphane LeBouyonnec, toutefois, est un cas à part. Il est plus qu’un « Désavoué ». Il est un boulet pour la CAQ.

Ce n’est pas parce qu’il s'est retiré lui-même qu’il ne représente pas moins un poids à porter pour François Legault.

Tout d’abord, la décision prise par M. LeBouyonnec de présider le CA d’une entreprise qui prête de l’argent à très haut taux d’intérêts est questionnable, sinon douteuse, sinon condamnable. Ce genre de compagnie est illégal au Québec. Mais pas dans le reste du Canada. Mais tout ce qui est légal n’est pas nécessairement moral.

Ensuite, n’oublions pas que François Legault a absous son ami quand la nouvelle est sortie en juin dernier au sujet de ses activités, que certains ont qualifié de « shylocking ».

Encore hier, le chef de la CAQ insistait pour dire que c’est son candidat qui a décidé de démissionner et non lui qui l’a forcé. Pour dire autrement, sur le fond, le chef de la CAQ ne voit pas ses activités comme un problème, mais préfère justifier le départ de son ami par le fait que la pression se faisait de plus en plus forte sur lui et sa famille.

Au delà de cela, il y a des questions plus importantes à poser.

Comment celui qui aspire à diriger le Québec peut-il continuer à ne pas dénoncer les activités récentes du président de son parti, aussi ami soit-il, dans une compagnie qui s’emploie à extorquer des citoyens, à enfirouaper le pauvre monde?

Serait-ce le signe de la façon dont il entend diriger un futur gouvernement? Avec une éthique à deux vitesses : une pour ses amis et une autre pour ceux qui ne le sont pas? Est-ce que pour les premiers, il est prêt à donner une deuxième chance et pour les autres, c’est tolérance zéro selon ses propres dires?