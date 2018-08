Des conseillers municipaux suggèrent au maire de Trois-Rivières de démissionner

TROIS-RIVIÈRES – Des conseillers municipaux ont lancé une série d'attaques contre le maire de Trois-Rivières, jeudi, allant jusqu'à lui suggérer de démissionner.

Le conseiller Claude Ferron a dénoncé les absences répétées du maire Yves Lévesque aux réunions de travail. «Quand il y a des réunions importantes où qu'un ministre fédéral invite le maire à une table et qu'il ne se présente pas, je sens que la ville en prend un coup», a-t-il affirmé à TVA Nouvelles.

«Un leader positif, c'est un leader qui est capable de composer avec des idées nouvelles, des idées différentes des siennes», a renchéri son collègue, le conseiller Pierre Montreuil.

Plusieurs des 14 conseillers municipaux de la Ville reprochent au maire son manque d'ouverture lorsqu’ils sont pour une rare fois tous réunis.

«S'il n'est plus heureux et qu'il ne veut plus assumer cette tâche-là... qu'il ait la décence face aux Trifluviens de quitter ses fonctions», a avancé M. Ferron.

L’ex-conseiller municipal et candidat à la mairie, Jean-François Aubin, a affirmé qu'il peut être difficile de travailler avec le conseil municipal, mais qu'il faut chercher ses terrains d'entente. «Peut-être qu'il va changer d'attitude et trouver une façon de travailler avec le groupe, mais c'est clair que je suis toujours intéressé [à devenir maire] si jamais il quitte un jour».

Le maire compte cependant toujours des appuis au sein du conseil de ville. «Je trouve ça dur ceux qui demandent la démission du maire. Il a fait ses preuves au cours des 20 dernières années et il a mis Trois-Rivières sur la carte», a fait valoir le conseiller Daniel Cournoyer.

- Avec la collaboration de Jonathan Roberge