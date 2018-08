Des Stingers tenus en grand respect

Le Rouge et Or de l’Université Laval effectuera sa rentrée locale, vendredi, en accueillant les Stingers de Concordia dans un match disputé en soirée.

« C’est un match qui est fort attendu, autant des joueurs que de l’organisation, a mentionné d’entrée de jeu l’entraîneur-chef Glen Constantin. C’est un match spécial. Il s’agit de notre seule rencontre à domicile en soirée. Il s’agit d’une motivation importante. »

« En plus, les joueurs sont restés sur leur appétit après le premier match à Sherbrooke, où nous n’avons pas joué selon nos standards, de poursuivre le pilote lavallois. Tout le monde est content de retourner sur le terrain le plus tôt possible. »

Constantin ne s’attend pas à des cadeaux de son ami et entraîneur-chef des Stingers, Brad Collinson. « Sur leurs deux fronts, les Stingers misent sur des joueurs format géant, a-t-il souligné. C’est une bonne équipe avec des joueurs au gabarit de la LCF. Concordia est une équipe très physique, mais qui mise aussi sur des joueurs très athlétiques. Il est nécessaire d’être physique contre eux, sinon ils ont les éléments pour dominer. Ils ont un groupe de receveurs qui peut rivaliser avec celui de Montréal. En offensive, ils ont une équipe à maturité, et nous aurons les mains pleines. »

L’après Rimpel

À l’instar du premier match de la saison, à Sherbrooke, le Rouge et Or avait offert une piètre performance offensive face aux Stingers, le 24 septembre dernier, dans une courte victoire de 12-8 acquise en fin de match au PEPS. Le Rouge et Or avait été limité à 15 premiers essais et 293 verges au total. De leur côté, les Stingers avaient amassé 210 verges au sol, menés par le porteur de ballon étoile Jean-Guy Rimpel, qui n’est pas de retour cette année.

En relève à Trenton Miller, victime d’une commotion cérébrale au 4e quart, le quart-arrière Adam Vance avait pratiquement mené les Stingers à la victoire. « Concordia avait disputé un bon match et on ne connaissait pas leur quart-arrière réserviste quand il est embarqué dans le jeu. Lors du match retour à Concordia, les choses avaient été pas mal différentes. On avait vu une équipe avec deux visages différents. »

Les Stingers seront-ils encore en mesure de s’imposer au sol malgré le départ de Rimpel ? « Avec une ligne offensive aussi dominante, même moi je pourrais étirer une course d’une verge à dix verges, a imagé Constantin. Rimpel était leur meilleur porteur, mais ils semblent miser sur des porteurs (Wilder Exilus et Glody Musangu) avec de bons attributs. La qualité de la ligne offensive leur permet de faire plusieurs choses. Ils protègent avec six, sept, huit et même neuf joueurs à l’occasion. »

Constantin souhaite du succès à Collinson, mais pas face au Rouge et Or. « Je leur souhaite de terminer la saison avec une fiche de 6-2. Il va rallier les joueurs à une cause. Dans le passé, les joueurs voyaient le circuit universitaire comme le cheminement vers les rangs professionnels. »

La défensive veut freiner l’attaque terrestre

Vincent Desjardins estime que le Rouge et Or est bien outillé pour stopper l’attaque terrestre des Stingers qui aiment utiliser des formations musclées.

« Nous sommes bien armés pour stopper la course, a affirmé le plaqueur étoile. Le retour de Clément (Lebreux) au centre nous aide et nous avons une ligne défensive physique. Dans le premier match contre Sherbrooke, nous avons commis des erreurs, et le Vert et Or misait sur un bon porteur (Gabriel Polan). Ils nous ont aussi surpris à quelques reprises avec le mouvement des joueurs de ligne offensive. »

Invités au Défi Est-Ouest en mai dernier à Québec, le bloqueur Maurice Simba et le centre Matthew Halbgewachs sont deux des pièces importantes de la ligne offensive des Stingers.

Dans une défaite de 12-8 l’an dernier au PEPS, l’attaque terrestre des Stingers avait amassé 210 verges. « Concordia a toujours connu du succès par la course et mise sur de bons athlètes, a souligné Desjardins. Je m’attends à un match physique, surtout que Sherbrooke a connu du succès par la course contre nous la semaine dernière. Concordia aime ajouter du poids sur la ligne. Brad (Collinson) est un vieux de la vieille et il aime courir. On devra arrêter la course. »

Davantage de pression

Blanchis à Sherbrooke, Desjardins et ses collègues de la ligne offensive souhaitent exercer de la pression sur le quart-arrière Adam Vance. « Nous n’avons réussi aucun sac à Sherbrooke et on veut mettre de la pression afin de donner un coup de main à notre ligne tertiaire, a-t-il expliqué. À Québec l’an dernier, Vance nous avait surpris en lançant à ce point le ballon. On ne pensait pas qu’il miserait autant sur la passe. La situation avait été complètement différente à Concordia en fin de saison. »

En relève à son compatriote Trenton Miller, Vance avait complété huit de ses 15 passes pour 129 verges dans la défaite de 12-8. À Concordia lors du dernier match de la saison régulière dans un revers de 46-14, Vance s’était blessé à une épaule tôt dans la rencontre.

Face au Vert et Or, le Rouge et Or n’a obtenu qu’un sac, réussi par le secondeur recrue Frédéric Pongo en situation de 3e essai au 4e quart.