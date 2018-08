Deux équipes à la recherche d’un premier gain

« Ce match contre Garneau va nous mettre en confiance pour le reste de la saison, poursuit Bouffard. On peut bâtir là-dessus. Je n’ai rien à dire de l’attitude des gars. Nous avions sept ou huit recrues comme partants et plusieurs joueurs de deuxième année qui obtenaient leur premier départ. »

« Nous avons une meilleure équipe que ça, ajoute Dion au sujet de la défaite de 34-15 face aux champions du Bol d’Or. J’espère que nous serons capables de le démontrer. On doit sortir physiquement et être l’agresseur, non l’agressé. Nous avons concédé de gros jeux au sol. Le porteur de Lennox sera l’un des meilleurs du circuit et il est physique, mais il a récolté 75 pour cent de ses verges après le premier contact. »