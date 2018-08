CLAIROUX, Jacqueline



À Montréal, le lundi 20 août, à l'âge de 58 est décédée Jacqueline (Chaton) Clairoux.Elle laisse dans le deuil son conjoint Michel Cayer, ses soeurs Christiane (Daniel), Marie-Reine (Luc), Nicole (Marcel), Francine, Marguerite, ainsi que ses frères Jacques (Francine), Robert et Laurier, feu Pierre (Carole), feu Jean-Guy (Chantal), sa belle-mère Françoise Mitchell, sa belle-soeur Johanne (Francisco), ses neveux et nièces, autres parents et amis(es)La famille recevra les condoléances le samedi 1er septembre de 13h à 18h au:4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, H3V 1E7 (514) 342-8000Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en la mémoire de Jacqueline à la Fondation sommeil.