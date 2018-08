Emploi en vente : nouvelles compétences requises

Louise Bouchard - 37e AVENUE

Le vendeur n’est plus ce qu’il était. De l’entregent, il en faudra toujours, mais le représentant commercial de l’ère moderne doit aussi maîtriser une pléiade de nouveaux outils. En voici quelques-uns.

S’il y a un domaine qui s’est grandement transformé au cours des dernières années, c’est bien celui de la vente. Tant et si bien que plusieurs observateurs estiment aujourd’hui que pour être un bon vendeur... il faut cesser de vendre !

Pourquoi un tel virage ? Parce que les clients ont complètement changé leur façon de se comporter. La grande facilité avec laquelle ils trouvent toute l’information sur des produits a pour conséquence qu’ils consultent maintenant un vendeur lorsqu’ils sont à un stade avancé de leur processus d’achat.

Communication, stratégie et adaptabilité

C’est au vendeur, à travers plusieurs questions, de comprendre où en est le client dans son processus d’achat, et de combien de temps il dispose pour lui faire des suggestions. « Dans certains cas, il faut parfois "dévendre", car le client potentiel a acquis une foule d’informations qui ne correspondent pas à ce que le vendeur et son entreprise veulent qu’il retienne », explique Frédéric Lucas, fondateur de Prima Ressource, une entreprise spécialisée dans la performance des équipes de vente.

Révolu, donc, le temps où le vendeur faisait son « pitch » pour convaincre et sceller le tout avec une bonne poignée de main.

En fait, c’est plutôt l’inverse qui se passe : le vendeur doit s’adapter à la façon dont le client a décidé d’acheter. Le nouveau vendeur a donc un rôle prospectif et de conseiller plutôt que de promoteur du produit.

Le processus de vente s’est donc déplacé du produit vers les stratégies d’affaires, les besoins et les objectifs du client potentiel. Plusieurs experts parlent de « vente consultative » ou d’approche consultative. Pour réussir dans cette nouvelle relation, le vendeur devra être en mesure de :

* recueillir de l’information pertinente et stratégique et l’analyser ;

* écouter activement, observer, déceler les besoins ;

* se renseigner sur les différents produits concurrents et nouveautés sur le marché ;

* colliger rapidement de l’information ;

* comprendre les enjeux et défis des entreprises clientes ;

* adapter son comportement de négociateur à la stratégie d’affaires du client ;

* gérer la vente comme un projet en travaillant avec les autres départements de son organisation (marketing, finances, production).

Nouvelles technologies

L’approche relationnelle est donc devenue très importante, et le réseautage et les technologies ont remplacé les voyages et les longues rencontres. Il faut donc développer des relations virtuelles, des relations à distance par les réseaux sociaux, bref, être très branché !

Le nouveau vendeur doit aussi, entre autres, maîtriser les outils d’automatisation marketing, de création de contenu personnalisé et géolocalisé et de partage social ainsi que produire et diffuser du contenu intéressant sur les réseaux sociaux. Le vendeur de l’ère 2.0, quoi !

L’attitude requise

La maîtrise des outils technologiques et l’acquisition de compétences sont certes essentielles, mais ce n’est pas tout. Le nouveau vendeur a aussi un état d’esprit particulier. « Il faut un fort désir de réussite et être persistant, dit Frédéric Lucas. Dans le contexte actuel, le vendeur doit s’engager à faire tout ce qui doit être fait, à vitesse grand V, car un sentiment d’urgence anime les nouvelles relations vendeur-client. », dit Frédéric Lucas.

Un vent de changement a soufflé sur la profession de vendeur afin de répondre aux multiples transformations technologiques, aux comportements des consommateurs et à la vitesse des transactions. De quoi offrir tout un défi professionnel aux personnes qui ont la vente dans le sang !